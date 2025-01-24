Tanju Özcan 'İtfaiye müdürü korkmuş olabilir' dedi, Cemal Enginyurt çıldırdı

Bolu'daki otel yangınında 78 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından ihmaller gündeme gelirken, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, itfaiye müdürünün korkmuş olabileceğini dile getirdi. Sözcü TV'deki yayında Özcan’ın açıklamasına tepki gösteren Cemal Enginyurt, “78 kişi öldü, adamın korkusu yüzünden” diyerek duruma sert çıktı.

Bolu'daki otelde meydana gelen yangın faciasında 78 kişi yaşamını yitirmişti. Yangının ardından yapılan incelemelerde pek çok ihmalin olduğu ortaya çıkarken, yangınla ilgili çok sayıda gözaltı ve tutuklama kararı çıktı. Bolu Belediyesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında 'sorumluluk kimde' tartışmaları yaşanırken, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Sözcü TV'deki canlı yayında skandal ifadeler kullandı.

"İtfaiye müdürü korkmuş olabilir"

Özcan, durumla ilgili yaptığı açıklamada "İtfaiye müdürü, ‘eksikleri savcıya bildirirsem bu işletme yarın bana dava açabilir’ diyerek korkmuş olabilir.” ifadelerini kullandı.

Tahmin üzerine çok öfkelenen Cemal Enginyurt “Adam korkar diyorsun da, 78 kişi öldü adamın korkusu yüzünden." diyerek tepkisini dile getirdi.