BIST 10.105
DOLAR 35,68
EURO 37,48
ALTIN 3.178,91
GÜNCEL

Tanju Özcan 'İtfaiye müdürü korkmuş olabilir' dedi, Cemal Enginyurt çıldırdı

Bolu'daki otel yangınında 78 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından ihmaller gündeme gelirken, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, itfaiye müdürünün korkmuş olabileceğini dile getirdi. Sözcü TV'deki yayında Özcan’ın açıklamasına tepki gösteren Cemal Enginyurt, “78 kişi öldü, adamın korkusu yüzünden” diyerek duruma sert çıktı.

Bolu'daki otelde meydana gelen yangın faciasında 78 kişi yaşamını yitirmişti. Yangının ardından yapılan incelemelerde pek çok ihmalin olduğu ortaya çıkarken, yangınla ilgili çok sayıda gözaltı ve tutuklama kararı çıktı. Bolu Belediyesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında 'sorumluluk kimde' tartışmaları yaşanırken, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Sözcü TV'deki canlı yayında skandal ifadeler kullandı.

"İtfaiye müdürü korkmuş olabilir"

Özcan, durumla ilgili yaptığı açıklamada "İtfaiye müdürü, ‘eksikleri savcıya bildirirsem bu işletme yarın bana dava açabilir’ diyerek korkmuş olabilir.” ifadelerini kullandı.

Tahmin üzerine çok öfkelenen Cemal Enginyurt “Adam korkar diyorsun da, 78 kişi öldü adamın korkusu yüzünden." diyerek tepkisini dile getirdi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
AK Parti'ye geçen Kürşad Zorlu neden linç ediliyor? İşte Fatih Portakal'ın riyakarlığı!
AK Parti'ye geçen Kürşad Zorlu neden linç ediliyor? İşte Fatih Portakal'ın riyakarlığı!
Hadi Özışık ve Şaban Sevinç arasında 'binadaki kişi sayısı' tartışması
Hadi Özışık ve Şaban Sevinç arasında 'binadaki kişi sayısı' tartışması
Konya'da 3 katlı bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var
Konya'da 3 katlı bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var
Mehmet Nuri Ersoy: Yangın yeterlilik belgesini itfaiye dışında hiçbir kurum veremez
Mehmet Nuri Ersoy: Yangın yeterlilik belgesini itfaiye dışında hiçbir kurum veremez
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Elazığ depreminin üzerinden 5 yıl geçti! Bakan Kurum: Hep birlikte şehrimizi ayağa kaldırdık
Elazığ depreminin üzerinden 5 yıl geçti! Bakan Kurum: Hep birlikte şehrimizi ayağa kaldırdık
201 bininci konut teslim ediliyor! Bakan Kurum: Bizim kurdeleler huzura açılan kapılara anahtar olur
201 bininci konut teslim ediliyor! Bakan Kurum: Bizim kurdeleler huzura açılan kapılara anahtar olur
MHP'li İsmail Özdemir ve ailesi de Kartalkaya'daki oteldeydi Kübra Par bilinmeyen detayı anlattı
MHP'li İsmail Özdemir ve ailesi de Kartalkaya'daki oteldeydi Kübra Par bilinmeyen detayı anlattı
Kartalkaya'daki otel yangını! İlk müdahale anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı
Kartalkaya'daki otel yangını! İlk müdahale anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı
Hadi Özışık: Ümit Özdağ bu meseleyi kaşıyarak kendine oy devşiriyor
Hadi Özışık: Ümit Özdağ bu meseleyi kaşıyarak kendine oy devşiriyor
Hadi Özışık canlı yayında açıkladı: Yerlikaya'nın '10 gün' sözlerine İçişleri'nden yanıt
Hadi Özışık canlı yayında açıkladı: Yerlikaya'nın '10 gün' sözlerine İçişleri'nden yanıt
Ekol TV spikeri Zeliha Saraç gözyaşlarına boğuldu! 'Özüm, oğlumun arkadaşıydı' dedi, Özüm'ün ölümünü anlattı
Ekol TV spikeri Zeliha Saraç gözyaşlarına boğuldu! 'Özüm, oğlumun arkadaşıydı' dedi, Özüm'ün ölümünü anlattı