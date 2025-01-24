Hadi Özışık ve Şaban Sevinç arasında 'binadaki kişi sayısı' tartışması

Konya'nın Selçuklu ilçesinde çöken 3 katlı binada, Vali İbrahim Akın içeride 5 kişinin bulunduğunu açıkladı. Enkaz çalışmaları sürerken, Ekol TV'deki Tartışma Zemini programında Hadi Özışık ve Şaban Sevinç arasında 'binadaki kişi sayısı' üzerine tartışma yaşandı.

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde 3 katlı bina çökmesi sonrası enkaz altında kalanların olduğu açıklanmıştı. Konya Valisi İbrahim Akın'ın ilk bilgilere göre içeride 5 kişi olduğunu duyurdu. Enkazda arama kurtarma çalışmaları yaşanırken, Ekol TV'de yayınlanan Tartışma Zemini isimli programda, İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık ile, Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç arasında 'kişi sayısı' üzerinden bir tartışma yaşandı.

Şaban Sevinç'in, öncelik olarak binadaki kişi sayısının öğrenilmesi gerektiğini söylemesi üzerine Hadi Özışık, 'üç katlı bina nasıl çökme noktasına geldi, bu binaya neden hiç hasar raporu verilmedi? Bunu tartışalım. Üstelik burayı AK Partili bir belediye yönetiyor. Senin için ekmek bu' sözleri ile tepki gösterdi.