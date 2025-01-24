AK Parti'ye geçen Kürşad Zorlu neden linç ediliyor? İşte Fatih Portakal'ın riyakarlığı!

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, YouTube canlı yayınında Kürşat Zorlu’nun AK Parti’ye geçişine yönelik tepkileri riyakarlık olarak nitelendirdi.

Hadi Özışık, YouTube’daki canlı yayınında Kürşat Zorlu’nun AK Parti’ye geçişi nedeniyle Fatih Portakal ve İsmail Saymaz gibi isimlerin gösterdiği tepkiyi riyakarca bulduğunu söyledi.

Geçmişte İYİ Parti’den CHP’ye geçen vekillere sessiz kalındığını belirten Özışık, bu tepkilerin siyasi rant amaçlı olduğunu savundu ve 28 Şubat döneminde, Bülent Ecevit'in rakip partideki 7 ismi bakan yaptığını hatırlattı.