Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör baronları için yolun sonu görüldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu ülkenin gençlerini zorla, kandırarak dağa kaçıran terör baronları için yolun sonu görülmüştür. Terörsüz Türkiye hedefimize adım adım yaklaşıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "40 yıldır ülkemizin ve milletimizin kanını sülük gibi emen terör örgütüyle mücadelemiz devam ediyor. Gençlerimizin her ne sebeple olursa olsun terörün vahşi dişleri arasında kaybolup gitmesine müsaade etmeyeceğiz. Bu ülkenin gençlerini zorla, kandırarak dağa kaçıran terör baronları için yolun sonu görülmüştür. Terörsüz Türkiye hedefimize adım adım yaklaşıyoruz. Emperyalistlerin başımıza sardığı belaya def edecek, aydınlık yarınlarımızı beraberce inşa edeceğiz. Türk-Kürt-Arap demeden 85 milyonun tamamının kazandığı bir iklimi tesis edeceğiz. " dedi.

Erdoğan, "Başkaları ayırmaya bölmeye çalışsa da biz bu ülkenin gençliğini kucaklaştırmanın gayretinde olacağız. Bu ülkeye, bu millete fedakarca hizmet etmeyi sürdüreceğiz. " diye konuştu.