DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Sayın Erdoğan ile görüştüm ayrılacağımı Türkiye’de ilk duyan o oldu

tv100 ekranlarında Pazar Siyaseti programına bu hafta DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan konuk oldu. Ali Babacan, AK Parti'den ayrılma sürecini anlattı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, tv100 ekranlarında Talat Atilla'nın konuğu oldu ve gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"AK Parti’den ben ayrıldım.Kimse bana git demedi" ifadelerini kullanan Babacan şunları kaydetti:

Biliyorsunuz ben kurucular arasındayım. İlk 70 kişilik heyette ben de vardım. Tüm süreci birkaç döneme ayırmak mümkün.Daha önceden tamamen ticaretle uğraşıyordum. Ben AK Parti’nin kurucusu olarak siyaset başladım. Ve biz her alanda Türkiye’yi ilerlettik.

Demokrasi, hukuk, ekonomi... Ancak daha sonra bir duraklama, rehavet dönemi oldu. 2013 yılı bunun başlangıcıydı. Hataları önlemeye çalıştık, ancak yanlışları önlemeye gücümün olmadığını görünce kalmak istemedim.

"Kimse bana git demedi"

AK Parti’den ben ayrıldım. Kimse bana git demedi. Sayın Erdoğan ile görüştüm baş başa. Benim ayrılacağımı Türkiye’de ilk duyan o oldu.

Fikirler birbirinden farklı olunca ben gidip Sayın Erdoğan ile görüştüm. Ayrılacağımı söyledim ve kalmam için ısrar da etti. Parti içinde farklı rollerden de bahsetti.

Ancak ben ayrı bir yol yürüyeceğimi söyledim. 2013- 2019 yılları arasında çok mücadele verdim.