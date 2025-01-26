Tanju Özcan, 2024'te itfaiye önerisini böyle reddetmiş

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de yaşanan yangında 78 kişi hayatını kaybetti. Facianın ardından, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın 2024'teki meclis toplantısında, yangın öncesi Kızık Yaylası'na itfaiye aracı ve personel konuşlandırılmasını talep eden AK Partili üyenin önerisine "Her şeyi de bizden beklemeyin" şeklinde yanıt verdiği ortaya çıktı. Kızık Yaylası, Kartalkaya'ya 30 dakika uzaklıkta olup, öneri kabul edilseydi hızlı müdahale mümkün olabilirdi.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunanGrand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 kişi yaşamını yitirdi. Henüz yaşanan bu facianın acıları dinmemişken, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın 2024'teki meclis toplantısındaki sözleri yeniden gündeme geldi.

Bolu Belediyesi'nin 2 Eylül 2024 tarihli meclis toplantısında AK Partili üye Selami Konyalıoğlu, yangına karşı önlem amacıyla Kızık Yaylası'na bir itfaiye aracı ve birkaç personel konuşlandırılmasını talep etti.

Konyalıoğlu'nun 'Kızık Yaylası'nda belediyeye ait otel bulunuyor. Bölgede olası bir yangına karşı hazır durumda bir itfaiye aracı ve donanımlı personelin konuşlandırılmasını öneriyorum' teklifine Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, 'Her şeyi de bizden beklemeyin' şeklinde cevap verdiği ortaya çıktı.

Önerinin reddedildiği Kızık Yaylası, yangının meydana geldiği Kartalkaya'ya sadece 30 dakikalık mesafede bulunuyor. Eğer bu öneri kabul edilseydi itfaiye ekipleri olaya hızlıca müdahale edebilecekti.