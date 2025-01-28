İmamoğlu'nun iddialarına sarılan Halk TV'de soruşturma paniği

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bazı soruşturmalarda bilirkişilik yapan kişiyi hedef gösterdi. İmamoğlu'nun iddialarını medyada dillerinden düşürmeyenlere yönelik soruşturma başlatılması Halk TV'de rahatsızlığa yol açtı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun turpun büyüğü isimli basın toplantısı olay oldu.

İmamoğlu'nun CHP'li belediyeler ve kendisiyle ilgili soruşturmaya bakan bilirkişiyi hedef alması sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu ile yazılı ve görsel medyada bu yönde söylemlerde bulunanlar için soruşturma başlattı.

"Yayıncılık gereği görevimizi yerine getirdik"

Soruşturmanın içinde olan kanallardan Halk TV'deki programda İmamoğlu'nun açıklamaları ve açılan soruşturma değerlendirildi. Sunucu Seda Selek "Biz Ekrem İmamoğlu'nun basın toplantısını yayıncılık gereği görevimizi gereği yerine getirdik canlı yayında ekrana getirdik. Bundan ne ilgisi var yani işin medyaya gelmesi daha da acayip bir boyut" sözleriyle savunmaya geçti.

Ne olmuştu?

Beylikdüzü Belediye Başkanlığı sırasında bir ihale nedeniyle hakkında dava açıldığını belirten Ekrem İmamoğlu, bilirkişinin "olmayan raporu varmış gibi mahkemeye sunduğunu" ileri sürmüştü.

Bilirkişinin adını veren İmamoğlu, "Arkasında çok güvendiği kişiler var. Yeni bilirkişi raporu geldi. Olmayan rapordan bahsedecek kadar gözü kara" dedi. İmamoğlu'nun bu sözlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs" iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı