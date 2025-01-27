Kartalkaya'daki yangın faciasına ilk müdahale anları ortaya çıktı

Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınına ilişkin ilk müdahale anlarının görüntüleri ortaya çıktı.

Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangını faciasında yangına ilk müdahale anının görüntüleri yayınlandı.

TRT Haber'in yayınladığı görüntülerde, yangına müdahale eden jandarma arama kurtarma birimlerinin otelin üst katlarına uzattığı merdivenlerle yangında mahsur kalanları tahliye etmesi yer alıyor.

Görüntülerde ayrıca pencerelerden çıkanların merdivenlere ulaşması ve aşağı indirilmesi yer alıyor. O anlarda üst katlarda yer alan bazı vatandaşlar da yardım istiyor.