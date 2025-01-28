BIST 10.122
DOLAR 35,75
EURO 37,31
ALTIN 3.175,25
MEDYA

Fatih Portakal'ın sözleri Şule Aydın'ı çıldırttı

Fatih Portakal'ın Barış Pehlivan'ın gözaltına alınmasıyla ilgili yaptığı açıklamalar sosyal medyada gündem olurken, Halk TV sunucusu Şule Aydın'dan Portakal'a sert eleştiri geldi.

Halk TV sunucusu Şule Aydın, gazeteci Fatih Portakal’ın Barış Pehlivan’a yönelik eleştirilerine sert bir dille karşılık verdi. Ancak Aydın’ın açıklamaları, hem üslubu hem de hedef aldığı noktalardaki tutarsızlık nedeniyle tepki topladı. Fatih Portakal, Pehlivan’ın gazetecilik etiği açısından yaptığı hatayı dile getirirken, aynı zamanda gözaltına alınma sürecini eleştirmiş ve bunun doğru bir yöntem olmadığını vurgulamıştı. Buna rağmen Aydın’ın, Portakal’ın geçmişte yaşadığı tehditleri gündeme taşıyarak kişisel eleştirilerde bulunması şaşkınlık yarattı.

Aydın, Portakal’ın ekranlardan çekilmesini eleştirirken, "O dönem siz ekranlardan çekildiniz, Barış Pehlivan bedel ödeyerek gazetecilik yapmaya devam etti" ifadelerini kullandı.

Sitene Ekle
Etiketler
İlgili İçerikler
Fatih Portakal'ın 'Barış Pehlivan' sözlerine tepki yağdı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz kirli planı itiraf etti
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz kirli planı itiraf etti
Türkiye'den Suriye'ye dönen mülteci sayısı açıklandı
Türkiye'den Suriye'ye dönen mülteci sayısı açıklandı
Fenerbahçe, Anderson Talisca ile sözleşme imzaladı
Fenerbahçe, Anderson Talisca ile sözleşme imzaladı
Cengiz Ünder'in Beşiktaş transferi iptal oldu! Sebebi ortaya çıktı
Cengiz Ünder'in Beşiktaş transferi iptal oldu! Sebebi ortaya çıktı
Kremlin'den 'Putin'e suikast hazırlığı' iddiaları hakkında açıklama
Kremlin'den 'Putin'e suikast hazırlığı' iddiaları hakkında açıklama
IBAN'la EFT ve havale işlemlerinde para transferinde yeni dönem
IBAN'la EFT ve havale işlemlerinde para transferinde yeni dönem
Barış Pehlivan'dan sonra Seda Selek de gözaltında
Barış Pehlivan'dan sonra Seda Selek de gözaltında
Donald Trump, A takımını kurdu: İşte o isimler
Donald Trump, A takımını kurdu: İşte o isimler
EuroLeague’de Final-Four'un nerede oynanacağı belli oldu
EuroLeague’de Final-Four'un nerede oynanacağı belli oldu
ABD'den Elon Musk'a Türkiye itirafı: İHA pazarını kaptırdık
ABD'den Elon Musk'a Türkiye itirafı: İHA pazarını kaptırdık
Horoz dövüştürdükleri iddiasıyla 27 şüpheli yakalandı
Horoz dövüştürdükleri iddiasıyla 27 şüpheli yakalandı
Antalya'da "dur" ihtarına uymayan sürücünün aracından neler çıktı neler
Antalya'da "dur" ihtarına uymayan sürücünün aracından neler çıktı neler