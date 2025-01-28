Fatih Portakal'ın sözleri Şule Aydın'ı çıldırttı

Fatih Portakal'ın Barış Pehlivan'ın gözaltına alınmasıyla ilgili yaptığı açıklamalar sosyal medyada gündem olurken, Halk TV sunucusu Şule Aydın'dan Portakal'a sert eleştiri geldi.

Halk TV sunucusu Şule Aydın, gazeteci Fatih Portakal’ın Barış Pehlivan’a yönelik eleştirilerine sert bir dille karşılık verdi. Ancak Aydın’ın açıklamaları, hem üslubu hem de hedef aldığı noktalardaki tutarsızlık nedeniyle tepki topladı. Fatih Portakal, Pehlivan’ın gazetecilik etiği açısından yaptığı hatayı dile getirirken, aynı zamanda gözaltına alınma sürecini eleştirmiş ve bunun doğru bir yöntem olmadığını vurgulamıştı. Buna rağmen Aydın’ın, Portakal’ın geçmişte yaşadığı tehditleri gündeme taşıyarak kişisel eleştirilerde bulunması şaşkınlık yarattı.

Aydın, Portakal’ın ekranlardan çekilmesini eleştirirken, "O dönem siz ekranlardan çekildiniz, Barış Pehlivan bedel ödeyerek gazetecilik yapmaya devam etti" ifadelerini kullandı.