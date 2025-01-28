Bahçeli Kartalkaya'daki yangında ölen çocukların isimlerini sayarken ağladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bolu'daki otel yangınında hayatını kaybeden çocukların isimlerini sayarken gözyaşlarını tutamadı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin konularda değerlendirmelerde bulundu.

Bahçeli, 78 kişinin hayatını kaybettiği Kartalkaya'daki yangından ölen çocukların isimlerini saydıktan sonra gözyaşlarını tutamadı.

Sesi titreyen ve konuşmasını güçlükle tamamlayan Bahçeli, "Sıcak evlerinde olmaları gerekiyorken, şu anda buz gibi bir toprağın koynunda kefenlerine dolanıp yatmaları için özünde hepimizin bir felaketi sayılmayacak mı?" dedi.