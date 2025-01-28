Şaban Sevinç: Memlekete gidince Cuma namazına gidiyorum

Gazeteci Şaban Sevinç, Ekol TV canlı yayınında memlekete gidince cuma namazı kıldığını söyledi. Yazar Ferhat Murat'ın "niye burada farz değil mi?" sorusuna " burada vakit bulamıyorum" yanıtını verdi.

Ekol TV'de şaşırtan anlar. Pınar Işık Ardor'un sunduğu "Kontrol noktası" programında gazeteci Şaban Sevinç'in İslam ve cuma namazı ile ilgili sözleri ekran başındakileri şaşkına çevirdi.

Halkın büyük kesiminin Müslüman olduğunu söyleyen Sevinç, muhalif kanallarda namaz kılanların oruç tutanların olduğunu belirtti.

Sevinç, "Ben memlekete gittiğimde Cuma namazı kılıyorum mesela" deyince yazar Ferhat Murat, "Niye burda farz değil mi?" diye sordu.

Sevinç, Murat'a "Burada vakit bulamıyorum. Ben öyle uyguluyorum" karşılığını verdi.