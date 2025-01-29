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Fenerbahçe'nin yeni transferi Anderson takım arkadaşlarıyla tanıştı

Fenerbahçe'nin Al-Nassr'dan kadrosuna kattığı Anderson Talisca, Şişli'deki Can Bartu Tesisleri'ne geldi. Takım arkadaşlarıyla ve personellerle tanışan Talisca'nın o anları, Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Fenerbahçe'de yeni transfer Anderson Talisca kulübün Can Bartu Tesisleri'ne gitti. Takım arkadaşlarıyla ve personellerle tanışan Anderson Talisca'nın görüntülerini Fenerbahçe sosyal medya hesabında paylaştı.

Fenerbahçe yaptığı paylaşımda, "Anderson Talisca, Samandıra Can Bartu Tesislerimizde." ifadelerine yer verdi. Görüntüler taraftarın büyük ilgisini gördü.

Dün transfere ilişkin yapılan açıklamada, "Yeni evine hoş geldin Talisca. Kulübümüz, yıldız futbolcu Anderson Talisca ile bir buçuk yıllık sözleşme imzalamıştır. Talisca’ya yeni evine hoş geldin diyor; Sarı Lacivertli Çubuklu formamızla şampiyonluklarla taçlanan başarılı bir kariyer diliyoruz." denildi.

Anderson Talisca, kendisini 1.5 yıllığına sarı-lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza attıktan sonra Fenerbahçe Televizyonu’na röportaj verdi.

Fenerbahçe forması giyecek olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden yıldız oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

"Bence ilk kelime minnettarlık. Tüm bu görüşmeler sürecinde yaşananlar çok özeldi ki Fenerbahçe formasını giymemi sağladı. Benim için büyük bir onur. Çok mutluyum, elimden gelenin en iyisini yapmak için motiveyim. Taraftarlarımızın göstermiş olduğu sevgi için çok teşekkür ediyorum. Benim için inanılmazdı. Onlara şunu söyleyebilirim bu takımı desteklemeye devam edin. Bence çok iyi bir takımımız var ve bu kulüp için her zaman daha büyük bir şeyler başarabiliriz. Bence takım çok motive, her maçta elinden gelenin en iyisini yapıyor. Dün benim için yaptıkları karşılama çok özeldi, kalbimde ve hafızamda yer etti. Bu kulübü temsil etmek benim için büyük bir onur ve büyük bir sorumluluk olacak."

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