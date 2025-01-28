Kübra Par, tv100'deki el hareketini neden yaptı?

Gazeteci Barış Pehlivan ve iki meslektaşının gözaltına alınması sonrası TV100 Ana Haber Sunucusu Kübra Par’ın program sonunda yaptığı el hareketi tepki çekti. Par, sosyal medyada yaptığı açıklamada, hareketin yanlış anlaşıldığını belirterek olayın gündemle ilgisi olmadığını söyledi ve izleyicilerden özür diledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs" ve "kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması" suçlarından hakkında soruşturma başlatılan gazeteci Barış Pehlivan, Halk TV sorumlu müdürü Serhan Asker ve sunucu Seda Sele gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan gazetecilere destek veren TV100 Ana Haber Sunucusu Kübra Par ise, programın son anlarında bir el hareketi yapmış ve bu anlar ekranlara yansımıştı. El hareketinin, gözaltına alınmalar ile ilgili olduğunun düşünülmesi sonrası gelen tepkiler üzerine Kübra Par, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak hem özür diledi, hem de hareketin sebebini açıkladı.

Kübra Par, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Bu akşam Ana Haber bittikten sonra bir canlı yayın kazası yaşadım. Bir kaç gündür çıkışta Ana Haber’den bir iki dakika geç çıkıyor, Alfa Petek Yarışma Programı’nın yayın dilimine giriyorduk. Yayın arasında yönetmenimizle bu konuda esprileştik ve iddialaştık. Haber bitiminde jenerik girdi ve kulağıma bir espri yaptı. Yayından çıktığımızı düşünerek kendisine bir şaka yaptım. O anlar kameralara yansımış. Olayın bu gün yaşanan gündemle bir ilgisi yoktur. Ortaya çıkan görüntüden dolayı tüm izleyicilerimizden özür dilerim.