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MEDYA

Gazeteci Gürbüz Evren'den bomba kulis: İmamoğlu'na hayırlı olsun

Gazeteci Gürbüz Evren, CHP’de Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi sürecinde ön seçim yapılmasıyla ilgili kulis bilgisini paylaştı. Evren, Ekrem İmamoğlu'nun adaylık için ön seçim önerisini kazandığını ancak Mansur Yavaş’ın onayının alınmadığını belirterek, bu durumun partide karışıklıklara yol açacağını söyledi.

tv100'de yayınlanan Başak Şengül ve Ahmet Yeşiltepe ile Tartışma Konusu programına konuk olan Gazeteci Gürbüz Evren CHP’de Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi süreci için ön seçim yapılması gündemi ile ilgili kulis bilgisini paylaştı.

“İMAMOĞLU'NA HAYIRLI OLSUN ANCAK MANSUR BEYİN ONAYI ALINMADI”

Gazeteci Evren konuşmasında şu ifadelere yer verdi; “İmamoğlu'na hayırlı olsun. Üyelerle ön seçim demek İmamoğlu aday demektir. Bu yöntem için Mansur Beyin onayı alınmadı.

“ORTALIK FENA KARIŞACAK”

Oysa Özgür Bey anket yapacağız demişti. Meclis grubu PM MYK bypass edildi. Kısacası Ekrem beyin dediği oldu. Ortalık fena karışacak”

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