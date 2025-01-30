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Denize atık su deşarj eden Balıkesir Büyükşehir’e ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bir dere vasıtası ile denize atık su deşarjı yapan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne Çevre Kanunu kapsamında 668 bin 667 TL idari para cezası uyguladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri Balıkesir’in Burhaniye ilçesi sahilinde denizin renginin değişmesi üzerine İskele Mahallesi, Adyar mevkisinde inceleme yaptı. Bir dere vasıtası ile denize atık su deşarjı yapıldığı belirlendi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su Kanalizasyon İdaresi’nin atık su terfi merkezi şebeke hattı ve Burhaniye Atıksu Arıtma Tesisi’nin derin deniz deşarj hattından dereye atık suyun döküldüğü belirlendi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su Kanalizasyon İdaresi'ne Çevre Kanunu kapsamında 668 bin 667 TL idari ceza uygulanarak savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Söz konusu olumsuzluğun düzeltilmesi için Bakanlık gözetiminde çalışmalar devam ediyor. Denize deşarj edilen atık suyun incelenmesi sonrasında da standardın üzerinde kirlilik değerlerinin tespit edilmesi halinde Çevre Kanunu’na göre yeni cezalar uygulanabilir.

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