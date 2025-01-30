Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'adaş' esprisi: Bizden izin aldın mı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki kura töreninde genç hakim ve savcılara tavsiyelerde bulunarak atamalarını kutladı. Törende isminin Recep Tayyip olduğunu öğrenen bir hakime Erdoğan, "Bizden isim hakkı izni aldın mı?" diyerek espri yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde “Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni”nde konuştu.

Genç hakim ve savcılara nasihatlerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, atamalarının hayırlı olmasını diledi.

"BİZDEN İZİN ALDIN MI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende bulunan bazı hakim ve savcılarla da görüştü. Ataması Rize'ye çıkan bir genç hakimle şakalaşarak, "Ula bizden izin aldın mı" dedi.

Bir başka gence de "Sesin çıksın, kararları verirken böyle olma" diyerek takıldı.

Bir başka atanan hakim de adının Recep Tayyip olduğunu söyleyince Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizden isim hakkı izni aldın mı" diyerek şaka yaptı.