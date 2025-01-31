ABD'deki uçak ve helikopterin çarpışma anının görüntüleri ortaya çıktı

ABD’nin başkenti Washington D.C.’de, 29 Ocak’ta bir yolcu uçağı ile askeri helikopterin çarpışarak Potomac Nehri’ne düşmesi sonucu 67 kişi hayatını kaybetmişti. Kazaya dair yeni görüntüler ortaya çıkarken, ABD Savunma Bakanlığı soruşturmanın sürdüğünü ve ilk raporun bir ay içinde yayımlanacağını duyurdu.

ABD'nin başkenti Washington DC’de uçakla, helikopter çarpışmasından yeni görüntüler geldi. Kaza, 29 Ocak’ta yerel saatle 21.00 sularında gerçekleşmiş ve kurtulan olmamıştı. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, olayın hemen ardından soruşturmanın başlatıldığını duyurmuştu. İlk raporun, kazadan bir ay içinde yayımlanması bekleniyor.

29 Ocak’ta yaşanan kazada, American Airlines’a ait CRJ700 tipi uçak ve askeri helikopter, Potomac Nehri’ne düşmüş, 67 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

HELİKOPTER VE UÇAK KAZASINDAN YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI!

ABD’nin başkenti Washington D.C.’de, Ronald Reagan Havalimanı’na iniş yaparken bir yolcu uçağı ile Sikorsky tipi askeri helikopterin çarpıştığı korkunç kazaya dair yeni görüntüler gün yüzüne çıktı.

Arama kurtarma ekipleri, olaydan sonra cesetleri bulmuş, ancak dondurucu soğuklar nedeniyle çalışmalar durmuştu.

Bugün ortaya çıkan yeni görüntüler, çarpışmanın anını ve sonrasındaki kaotik durumu net bir şekilde gösteriyor.

KAZA SONRASINDAKİ KORKUNÇ MANZARA

Kaza sonrası helikopter ve uçak, Potomac Nehri'ne düşerek bir alev topuna dönmüştü.

Görüntüler, çarpışmanın ardından bir anda ortaya çıkan alevlerin, uçağın enkazını nehrin yüzeyine kadar itmiş olduğunu gösteriyor.

Nehirdeki soğuk su, kurtarma çalışmalarını neredeyse imkansız hale getirmişti. Helikopter ve yolcu uçağının çarpışma anına dair ilk kayıtlarda, hava trafik kontrolörlerinin, helikopterin pilotunu uyarmaya çalıştığı duyuluyor.

Ancak kayıtlarda, helikopter pilotunun başka bir uçağı görüp görmediği konusunda belirsizlikler olduğu da vurgulanıyor.

İLK ARAŞTIRMA RAPORU BEKLENİYOR

Kazaya dair soruşturma hızla devam ediyor. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, olayın hemen ardından soruşturmanın başlatıldığını duyurmuştu. İlk raporun, kazadan bir ay içinde yayımlanması bekleniyor.

Ayrıca, kazanın gece görüş gözlükleri kullanılarak yapılması gereken bir ortamda gerçekleşmiş olması, askeri helikopter pilotlarının bu ekipmanları kullanıp kullanmadığının araştırılmasını gerektiriyor.

Görüntüler, kazanın sadece bir uçak ve helikopter arasındaki kaza olmanın ötesinde, havacılık güvenliğiyle ilgili büyük soruları gündeme getirdiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Hava trafik kontrolündeki personel eksikliklerinin, özellikle böyle karmaşık bir ortamda nasıl bir rol oynadığı da araştırılan konulardan biri.

KAZADAN HAYATTA KALAN YOK

Uçakta, Rus ve Amerikalı artistik buz pateni sporcuları, antrenörler ve ailelerinin bulunduğu, helikopterde ise üç askeri personel yer alıyordu.

Arama çalışmalarında şu ana kadar cesetlerin bulunduğu ancak hayatta kalan birinin olmadığı bilgisi de kaydedildi.

Kaza, ABD tarihindeki son 16 yılın en büyük havacılık kazası olarak kayda geçerken, soruşturmalar ve yapılan değerlendirmeler kazanın sebeplerine dair yeni ipuçları arayışında.