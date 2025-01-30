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MEDYA

Hadi Özışık: Cumhurbaşkanı'nın gündeminde seçim yok

Tv100'de yayınlanan *Eşit Ağırlık* programında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gündemi tartışıldı. Hadi Özışık, Erdoğan’ın ülke yönetimine odaklandığını söylerken, Ruşen Gültekin ise "Cumhurbaşkanı'nın tek gündemi yeniden aday olmak." dedi.

tv100'de yayınlanan Eşit Ağırlık programının konukları İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu bAşkanı Hadi Özışık, AK Parti 26. dönem Milletvekili Mehmet Metiner, hukukçu Engin Akın ile Dr. Ruşen Gültekin ve Habertürk yazarı Nagehan Alçı'ydı. Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gündemi ele alındı.

Hadi Özışık, Erdoğan’ın seçimde CHP'nin adayının kim olacağından çok ülke yönetimine odaklandığını belirterek, "Bir bakıyorsunuz dünya liderlerini barıştırıyor, bir bakıyorsunuz Gazze, ekonomi, deprem konutları…" ifadelerini kullandı. 

Özışık'ın bu sözlerine Ruşen Gültekin ise, "Cumhurbaşkanı'nın tek gündemi yeniden aday olmak. Türkiye’de ne oluyorsa da tam da bu sebeple oluyor." şeklinde karşılık verdi.

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