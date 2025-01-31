Beşşar Esed'in komutanı sokak ortasında vurularak öldürüldü! Kan donduran anlar
Suriye'den gelen bir görüntü izleyenlerin kanını dondurdu. Esed rejiminde tuğgeneral olarak görev yapmış eski bir asker, HTŞ tarafından sokak ortasında vurularak öldürüldü.
Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi devrildi ve Esed dönemi sona erdi. Suriye'den gelen bir görüntü izleyenlerin kanını dondurdu.
Esed döneminde tuğgeneral olarak görev yapmış bir eski asker, Suriye'de rejimi deviren silahlı muhaliflerin liderliğini yapan Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) tarafından sokak ortasında vurularak öldürüldü.
Olay anına ait yayınlanan görüntülerde, Suriye Ordusu'nun eski tuğgenerali olduğu belirtilen kişinin HTŞ üyelerine karşı direnç göstermediği ve cüzdanından çıkardığı kimliğiyle kimliğini açıklamaya çalıştığı sırada kurşun yağmuruna tutulduğu görüldü.