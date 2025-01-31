BIST 10.115
DOLAR 35,86
EURO 37,31
ALTIN 3.225,19
DÜNYA

Beşşar Esed'in komutanı sokak ortasında vurularak öldürüldü! Kan donduran anlar

Suriye'den gelen bir görüntü izleyenlerin kanını dondurdu. Esed rejiminde tuğgeneral olarak görev yapmış eski bir asker, HTŞ tarafından sokak ortasında vurularak öldürüldü.

Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi devrildi ve Esed dönemi sona erdi. Suriye'den gelen bir görüntü izleyenlerin kanını dondurdu.

Esed döneminde tuğgeneral olarak görev yapmış bir eski asker, Suriye'de rejimi deviren silahlı muhaliflerin liderliğini yapan Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) tarafından sokak ortasında vurularak öldürüldü.

Olay anına ait yayınlanan görüntülerde, Suriye Ordusu'nun eski tuğgenerali olduğu belirtilen kişinin HTŞ üyelerine karşı direnç göstermediği ve cüzdanından çıkardığı kimliğiyle kimliğini açıklamaya çalıştığı sırada kurşun yağmuruna tutulduğu görüldü.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İstanbul'da kendisini emniyet personeli olarak tanıtan şüpheli yakalandı
İstanbul'da kendisini emniyet personeli olarak tanıtan şüpheli yakalandı
Hadi Özışık: Devlet Bahçeli tek bir adım geri atmadı
Hadi Özışık: Devlet Bahçeli tek bir adım geri atmadı
Hadi Özışık: Cumhurbaşkanı'nın gündeminde seçim yok
Hadi Özışık: Cumhurbaşkanı'nın gündeminde seçim yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'adaş' esprisi: Bizden izin aldın mı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'adaş' esprisi: Bizden izin aldın mı
Restorana silahla ateş açıp kaçmışlardı! Şüpheliler yakalandı...
Restorana silahla ateş açıp kaçmışlardı! Şüpheliler yakalandı...
Yalova'da hatta görülen köpüklenme nedeniyle su kesintisi yaşanıyor
Yalova'da hatta görülen köpüklenme nedeniyle su kesintisi yaşanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk milleti adına karar verenlere ise kimse ayar veremez.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk milleti adına karar verenlere ise kimse ayar veremez.
Denize atık su deşarj eden Balıkesir Büyükşehir’e ceza
Denize atık su deşarj eden Balıkesir Büyükşehir’e ceza
Bursa'da sahipsiz köpek dehşeti kamerada
Bursa'da sahipsiz köpek dehşeti kamerada
Denizli'de işçi servisi devrildi! Ölü ve yaralılar var
Denizli'de işçi servisi devrildi! Ölü ve yaralılar var
ABD'de yolcu uçağı ile helikopter çarpıştı o anlar görüntülendi
ABD'de yolcu uçağı ile helikopter çarpıştı o anlar görüntülendi
Fatih Portakal: Söylediklerimin arkasındayım
Fatih Portakal: Söylediklerimin arkasındayım