Hadi Özışık: Devlet Bahçeli tek bir adım geri atmadı

tv100’de yayınlanan Eşit Ağırlık programında konuşan Hadi Özışık, Devlet Bahçeli’nin terörle mücadelede geri adım atmadığını ve "Terörsüz Türkiye" vurgusunu sürdürdüğünü söyledi.

tv100’de yayınlanan Eşit Ağırlık programında konuşan İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu bAşkanı Hadi Özışık, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terörle mücadelede geri adım atmadığını ve "Terörsüz Türkiye" vurgusunu sürdürdüğünü belirtti.

Özışık, İmralı’da yapılan görüşmelerin ardından Abdullah Öcalan’ın açıklama yapıp yapmayacağının tartışıldığını ifade ederken, PKK'nın Türkiye'de bittiği iddialarını ve Meclis'teki bazı milletvekillerine yönelik eleştirileri de gündeme getirdi.