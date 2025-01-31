Hadi Özışık'tan 'İmamoğlu' çıkışı: Adliyeye İBB Başkanı olarak gitmedi...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında açılan iki ayrı soruşturma kapsamında Çağlayan Adliyesi'nde ifade verdi. İmamoğlu, sosyal medya hesabından destek verenlere teşekkür ederken, gazeteci Hadi Özışık, İmamoğlu’nun adliyeye CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak gittiğini öne sürdü.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu,d hakkında başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında bugün savcılıkta ifade verdi.

Çağlayan Adliyesi'nde toplanan kalabalığı sosyal medya hesabından paylaşan İmamoğlu, birçok parti, meclis üyeleri, sivil toplum örgütlerine destekleri için teşekkür etti.

Ekol TV'deki Tartışma Zemini isimli programda konuşan İnternethaber Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Ekrem İmamoğlu'nun Çağlayan Adliyesi'ne İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak değil, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak gittiğini öne sürdü.

Özışık ayrıca CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in adliye önüne gitmemesini de, Genel Başkan sıfatı ile öne çıkmamak için olduğunu söyledi.