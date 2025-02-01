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Teğmenler ile ilgili dikkat çeken yorum: Atatürk'ün yüzü suyu hürmetine...

Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu'ndaki törende "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" sloganı atan ve korsan metin okuyan teğmenlerin ihracı ile ilgili, CHP Milletvekili Umut Akdoğan, Habertürk’te katıldığı programda, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yüzü suyu hürmetine, onun adının geçtiği bir slogan nedeniyle bu ihraç olmamalıydı" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu’nda gerçekleşen Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde 'Mustafa Kemal’in askerleriyiz' sloganları atan ve korsan metni okuyan teğmenlerin ihracı gündem oldu.

Habertürk TV'de Hülya Hökenek'in sunduğu Enine Boyuna programında teğmenler ile ilgili tartışıldığı sırada CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, dikkat çeken sözler sar etti. Akdoğan, 'Gerekirse çok kötü bir slogan attıklarında ihraç edilmelilerdi. Ama Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yüzü suyu hürmetine, o ordunun kurucusu, bu ülkenin banisi, onun içinde geçtiği bir slogan nedeniyle bu ihraç olmamalıydı' ifadelerini kullandı.

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