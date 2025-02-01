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İzmir merkezli 13 ilde düzenlenen "Hücre-7" operasyonlarında 88 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir merkezli 13 ilde düzenlenen "Hücre-7" operasyonlarında vatandaşları dolandırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 88 şüpheliden 61'inin tutuklandığını, 27'si hakkında adli kontrol kararı verildiğini bildirdi.

Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinasyonunda, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışmalar sonucu "Hakkınızda icra davası var." diyerek vatandaşları dolandıran şüphelilerin yakalanması amacıyla İzmir merkezli İstanbul, Aydın, Bursa, Balıkesir, Antalya, Muğla, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Kırklareli ve Adana'da "Hücre-7" operasyonları düzenlendi.

Operasyonlarda örgüt elebaşı C.A'nın da aralarında bulunduğu 88 şüpheli yakalandı, ruhsatsız tabancalar, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, çok miktarda döviz ve Türk lirası ile dijital materyal ele geçirildi.

Hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 61'i tutuklanırken 27'si hakkında adli kontrol kararı verildi.

Telefonla aradıkları kişilere kendilerini "uzlaştırmacı avukat" ve "icra memuru" olarak tanıtıp "Hakkınızda icra davası var." diyerek "uzlaştırma ücreti" adı altında para talep eden zanlılar hakkında "dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak"tan soruşturma başlatıldı.

Bakan Yerlikaya, koordine eden İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislere tebriklerini iletti.

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