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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İzmir 8. Olağan İl Kongresi’nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni eleştirerek "İzmir'in hemen tüm mahalleleri, denizi perişan vaziyettedir. Bir zamanlar medeniyet sembolü İzmir, tarihinin en karanlık, en bakımsız, en perişan devrini yaşıyor. Bu kötü gidişat İzmir'in kaderi değildir. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak bu tabloyu değiştirmek boynumuzun borcudur" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti İzmir 8. Olağan İl Kongresi"nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefinde ana muhalefet partisi CHP vardı.

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi yöneticilerini eleştiren Erdoğan, "Yağmur çiselese İzmir'i su basıyor, umurlarında değil. Rüzgar kıpırdasa İzmir yaşanmaz hale geliyor, havaya bakıp ıslık çalıyorlar." diye konuştu.

İzmir'in "tarihinin en karanlık, en bakımsız, en perişan devrini yaşadığını" belirten Cumhurbaşkanı, "İzmir her alanda geriliyor. Bu kötü gidişat İzmir'in kaderi değildir. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak bu tabloyu değiştirmek boynumuzun borcudur" ifadesini kullandı.

Ekonomiye ilişkin de önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyonla mücadelenin somut sonuçlarının bu yıl sonuna doğru daha iyi görüleceğini söyledi.

Erdoğan, İzmir-Ankara Yüksek Hızlı Tren Hattı'nı da 2027 yılında bitirmeyi hedeflediklerini açıkladı.

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