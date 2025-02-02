Eyüpsultan'da ailesini katleden şüphelinin Bursa'da yakalanma anı güvenlik kamerasında

Eyüpsultan'daki evlerinde ailesinden 4 kişiyi silahla vurarak öldüren B.Y'nin Bursa'daki otobüs terminalinde polis tarafından yakalanma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Akşemsettin Mahallesi Derin Sokak'taki apartman dairesinde anneannesi Fatma İnce, babası Mehmet Yenigün, annesi Aysun Yenigün ve kardeşi Dilan Yenigün'ü silahla öldürdükten sonra şehirler arası otobüsle Bursa'ya kaçan B.Y'nin yakalanma anına ilişkin görüntülere ulaşıldı.

Güvenlik kamerası kaydında, polis ekiplerinin teknik ve fiziki takip sonrası B.Y'yi terminalde otobüsten iner inmez gözaltına alması yer aldı.

Tutuklanmıştı

Zanlı B.Y, sevk edildiği adliyede ifade işlemleri sonrası tutuklanmıştı.

Suçta kullandığı silah olay yerinde bulunan zanlının üzerinden bir miktar ziynet eşyası ve para ele geçirilmişti.

Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasında herhangi bir suç kaydı çıkmayan şüpheliyle yapılan ön görüşmede, babasıyla tartışma yaşadığıyla ilgili tutarsız beyanlarda bulunduğu kaydedildi.