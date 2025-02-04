Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üniversite öğrencileri için hazırlanan İŞKUR Gençlik Programı'nın bugün itibarıyla devreye alındığını açıkladı. Erdoğan, "Ayda 5 gün katılan öğrenciye 5 bin 415 lira, 14 gün katılana 15 bin 162 lira destek vereceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Ulusal İstihdam Stratejisi Tanıtım ve İŞKUR Gençlik Programının Başlatılması Toplantısı"nda konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Türkiye Yüzyılı hedeflerimize çalışmak istiyorsak millet olarak çalışmak zorundayız. Milletimizin oyu ve güveniyle göreve geldiğimizden bu yana ekonomimizi dört temel unsur üzerinde yükseltmeye gayret ettik. Türkiye'nin önündeki engelleri tek tek ortadan kaldırdık. Adil ve rekabetçi bir düzenin oluşmasını sağladık. Üretim ve istihdamı maliyemizin merkezine yerleştirdik.

İŞKUR Gençlik Programı'nın ayrıntıları

Üniversite öğrencileri için hazırladığımız İŞKUR Gençlik Programımızı bugün itibarıyla devreye alıyoruz. İŞKUR Gençlik Programı ile gençlerimiz bir yandan eğitmlerini sürdürürken diğer yandan kendilerini geliştirebilecek. İŞKUR Gençlik Programı Gençlerimiz üniversitedeki eğitimlerini sürdürürken diğer yandan kendilerini geliştirebilecekleri bu programa dahil olabilecek. Program kapsamında katılacakları Ar-Ge faaliyetleri bilgi ve teknoloji sistemleri gibi farklı alanlarda bilgi ve deneyim kazanacaklar. İŞKUR Gençlik Programı, her üniversitenin kendi öğrencisine haftalık azami 3 güne kadar katılım sağlayacak. Günlük 1083 liralık ödemeyle ayda 5 gün katılacak öğrencilerimize 5 bin 415 lira, 14 gün katılacaklara yaklaşık 15 bin 162 lira destek vereceğiz. Katılımcıların kısa vadeli sigorta primlerini de biz karşılayacağız. Programda bu yıl 200 bin, toplamda 1 milyon öğrencinin istifade etmesini hedefliyoruz.

"İstihdam oranları artırılacak"

İstihdam oranları artırılacak. Çalışma hayatında fırsat eşitliği güçlendirilecek. Ayrımcılıkla mücadele edilecek. Kayıt dışı istihdamın önüne geçilecek. Son bir yılda kadın iş gücümüzü 429 bin, kadın istihdamımızı da 397 bin artırdık. 2023 Kasım'a göre iş gücümüzün 925 bin artışla 35 milyon 820 bin kişiye ulaştı. Aynı dönemde istihdam sayımız 986 bin artarak 32 milyon 748 bine yükseldi. Ekonomi ve ticaretteki yol haritamızı gözden geçiriyor, küresel gelişmeler doğrultusunda hedeflerimizi bu gelişmelerle uyumlu hale getiriyoruz."