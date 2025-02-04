Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Suriye Geçiş Hükümeti Cumhurbaşkanı Ahmed Şera ile bir araya geldi.

Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi devrildi ve yeni bir dönem başladı. Bu yeni dönemin başlamasının ardından da bölgede Türkiye'nin hakimiyeti arttı.

Türkiye'nin bölgedeki üstünlüğü, tüm dünya tarafından artık kabul edilen bir durum. Bu gelişmelerin ardından ise bugün Ankara'da önemli bir görüşme gerçekleştiriliyor.

Suriye Arap Cumhuriyeti Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Eş-Şera, bölgesel diplomasi turunun ikinci ayağı kapsamında bugün, Ankara'ya geldi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞÜYOR

Suriye Geçiş Hükümeti Cumhurbaşkanı Ahmed Şera, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya geldi.

Şara'yı taşıyan uçak, Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.

Şera, Başkent'te Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşüyor.

ORTAK BASIN TOPLANTISI DÜZENLENECEK

İkili görüşme ve heyetler arası çalışma yemeğinin ardından Erdoğan ve Şera, ortak basın toplantısı düzenleyecek.

"KARDEŞ TÜRKİYE"

Suriye devlet ajansı SANA, El Şera'nın havalimanındaki görüntülerini "Kardeş Türkiye'ye ziyaret" başlığıyla duyurdu.

CUMHURBAŞKANI ŞERA'DAN ÖNEMLİ ZİYARETLER

Cumhurbaşkanı Şera, Beşar Esad'ın geçen ay devrilmesinden bu yana gerçekleştirdiği ilk yurt dışı ziyaretinde dün Suudi Arabistan'a gitmişti.

Şera, Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüştükten sonra Riyad'dan ayrıldı.