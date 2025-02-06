Juventus'ta Kenan Yıldız'ın Torino'ya attığı gol, Serie A'da "Ocak ayının golü" seçildi

Kenan Yıldız, İtalya'da bir ilki başardı. Juventus forması giyen milli futbolcunun Torino'ya attığı gol, ocak ayının en iyisi seçildi.

Serie A'nın sosyal medyada yaptığı oylama tamamlandı. Kenan Yıldız'ın 11 Ocak'taki Torino maçında ceza sahası dışından kaydettiği gol en çok oyu aldı.

Milli futbolcu, Inter'de Lautaro Martinez'in Empoli'ye attığı golü geride bıraktı.

Serie A'da 2021'den beri her ayın en iyi golü seçiyor. Yıldız bu unvana ulaşan ilk Türk futbolcu oldu.

19 yaşındaki oyuncu bu sezon 33 maçta, 6 gol, 4 asistlik performans sergiledi.