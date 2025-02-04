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MEDYA

Özgür Özel ve Mansur Yavaş görüşmesi ile ilgili Kübra Par'dan bomba kulis

CHP’de adaylık tartışmaları sürerken, Özgür Özel ve Mansur Yavaş’ın dün bir araya geldiği ortaya çıktı. Kübra Par’ın aktardığı kulis bilgisine göre Yavaş, aday belirleme sürecinin erken olduğunu savunurken, Özel ise ön seçim vurgusu yaptı. Görüşmede uzlaşı sağlanmadığı belirtiliyor.

CHP'de adaylık tartışmaları devam ederken, Özgür Özel ve Mansur Yavaş'ın dün bir araya geldikleri ortaya çıktı. 

tv100 Ana Haber Sunucusu Kübra Par, yayında Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili bomba kulis bilgisi verdi. Par CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın dün bir görüşme gerçekleştirdiğini aktardı.

Par şu ifadelere yer verdi; “CHP'li üst düzey kaynağımdan aldığım bir son dakika bilgisini paylaşmak istiyorum. Bugün, Özgür Özel 'erken seçimin adayı erken belirlenir' diyor, ABB Başkanı Mansur Yavaş 'Aday belirleme erken' diyordu.

Özgür Özel ve Mansur Yavaş dün CHP Genel Merkezi'nde görüştüler. İlk aldığım bilgi Yavaş, aday belirleme konusundaki çekincelerini sıraladı. Ve bir kez daha erken dedi. Özel bir kez daha ön seçim yapacağını yineledi. Yani konuşsalar da şimdilik bir uzlaşı/anlaşma yok. Öyle gözüküyor.

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