Japon Büyükelçi ve UNDP temsilcisinden Hatay’daki tesiste inceleme

Japonya Büyükelçisi Takahiko Katsumata ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Mukim Temsilci Yardımcısı Miodrag Dragisic, asrın felaketinin ardından depremlerde ağır yıkıma uğrayan Hatay’da kurulan Yıkıntı Atığı Geri Kazanım Tesisi’ni ziyaret etti.

Kahramanmaraş ve Hatay’da 6 Şubat depremlerinin ardından ortaya çıkan yıkıntı atıklarının yönetimi ve bertarafı için Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Ofisi tarafından Japonya Hükümeti’nin desteğiyle "Deprem Enkazının Çevreye Duyarlı Yönetimi ve Tehlikeli Atıkların Güvenli Bertarafı için Hibe Yardımı Projesi" hayata geçirildi.

4.8 MİLYON DOLAR’LIK YATIRIM

UNDP ile Japon Hükümeti 4,8 milyon Dolar’lık anlaşmayı 16 Ağustos 2023’te imzaladı. Proje kapsamında Hatay ve Kahramanmaraş’ta iki geri kazanım tesisi ve toplam üç mobil kırma ünitesi kuruldu. Tesisler sayesinde yıkıntı atıklarının ekonomik değeri yüksek ürünlere geri kazanımı sağlanacak. Yıkıntı atıkları türlerine göre ayrılarak beton üretiminde yol, otopark, kaldırım, yürüyüş yolları, drenaj çalışmaları gibi dolgu malzemesi olarak kullanılacak.

DEPREMİN 2. YILINDA HATAY’DAKİ TESİSTE İNCELEME

Asrın felaketinin ikinci yılında projeye destek veren Japonya Büyükelçisi Takahiko Katsumata ve UNDP Türkiye Mukim Temsilci Yardımcısı Miodrag Dragisic Hatay’daki tesisi ziyaret etti. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Fatih Turan misafirlere eşlik etti. UNDP İklim Değişikliği ve Çevre Portföy Yöneticisi Meral Mungan Arda ve Tesis Operatörü Doğukan Fatih Aydın alan incelemesinde tesis hakkında bilgiler verdi.

JAPONYA BÜYÜKELÇİSİ: DESTEKLERİMİZ DEVAM EDECEK

Japonya Büyükelçisi Takahiko Katsumata, Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı'nın (JICA) Türkiye ile çeşitli teknik iş birlikleri gerçekleştirdiğinin altını çizdi. Büyükelçi Katsumata, “UNDP ile iş birliği içerisinde hayata geçirilen tehlikeli madde bertarafının da gerçekleştirildiği tesislere olan desteğimiz Japonya'nın hibe yardımlarının bir bölümünü teşkil etmektedir. Ne yazık ki Japonya, yaşadığı deprem felaketlerinde çok fazla zarar görmüş ve bu sebeple enkaz yönetimi konusunda büyük bir bilgi birikimine sahip olmuş bir ülkedir. JICA'nın sağladığı teknik iş birliği de dahil olmak üzere bu alandaki desteklerimizi sürdüreceğiz” diye konuştu.

“ÇALIŞMALARDAN SON DERECE ETKİLENDİM”

Geçtiğimiz yıl iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin tesis edilmesinin 100. yılının kutlandığına dikkat çeken Katsumata sözlerini şöyle tamamladı: İki ülkede de ‘dost kara günde belli olur’ diye bir atasözü vardır. Japonya ile Türkiye arasındaki bu güçlü dostluk bağlarının, iki ülke ilişkilerinin temelini oluşturmaya devam edeceğine inanıyorum. Depremin hemen ardından Türkiye’ye atandım ve bugüne kadar pek çok kez Hatay’ı ziyaret ettim. Tüm zorluklara rağmen, depremzedelerin ve yeniden yapılanma sürecinde görev alan yetkililerin çalışmalarına devam ediyor olmalarından son derece etkilendim.

SIFIR ATIK VE DÖNGÜSEL EKONOMİYE KATKI

Ziyarette konuşan Genel Müdür Turan ise “Bu projeyle doğal kaynak kullanımı ve karbon emisyonlarını azaltan, sektörün katma değerini-faydalarını artıran çalışmaların yürütülmesini ve Bakanlığımızca Sıfır Atık Hareketi’nin kazanımlarını koruyarak döngüsel ekonomi prensipleri çerçevesinde, şehirlerin tasarım ve uygulamalarında atık üretmeyen döngüsel şehirlere dönüşüm sağlayacak malzeme ve teknolojilerin kullanılmasını hedefliyoruz” dedi.

HATAY’DAKİ TESİSİN ÖZELLİKLERİ

Proje kapsamında 2 mobil kırıcı ünite ve geri kazanım tesisi ekipmanları Hatay Valiliği’ne teslim edildi. 18 Eylül 2024’te geçici faaliyet belgesi alan ve kapasitesi 200-250 t/h olan tesis, besleme ünitesi, çeneli kırıcı, konveyörler, darbeli kırıcı, titreşimli elek, manyetik seperatör, mıknatıs, metal dedektörü ile kontrol panelinden oluşuyor. Geri kazanım tesisi 754 bin Dolar, mobil kırma ünitesi ise 600 bin Dolar’a mal oldu.