Bakan Murat Kurum, deprem bölgesindeki projelerle ilgili bilgiler verdi: "Vatandaşın istemediği hiçbir işe imza atmadık"

Kurum, Adıyaman'da düzenlenen "Asrın İnşası ve İhyasında İkinci Yıl" basın buluşmasında yaptığı konuşmada, 6 Şubat 2023'te Anadolu topraklarının tarihinin en büyük felaketlerinden birine tanıklık ettiğini, millet olarak çok derin bir acı yaşandığını söyledi.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerindeki 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin şiddeti ve kapsadığı alan açısından yakın tarihte eşi benzeri görülmemiş bir felaket olarak kayıtlara geçtiğini anımsatan Kurum, 100'den fazla ülkenin yüzölçümünden büyük ve 108 bin kilometrekarelik alanı etkileyen asrın felaketinin 7'si büyükşehir olmak üzere 11 ilde büyük yıkımlara yol açtığını ifade etti.

Kurum, nüfusun yüzde 16'sına denk gelen 14 milyon vatandaşın, bu acı tablodan ağır bir şekilde etkilendiğini, binlerce vatandaşın toprağa verildiğini aktardı.

Depremlerin, Türkiye'nin 1 yıllık Gayri Safi Yurtiçi Hasılası'nın yaklaşık yüzde 10'una denk gelen 104 milyar dolarlık hasar oluşturduğuna dikkati çeken Kurum, "Enerji, iletim, havalimanı, yollar, köprüler, su kanalizasyon hatları gibi altyapı tesisleri yine kamu ve özel sektöre ait hizmet binaları hasar gördü. Deprem sonrasında yaklaşık 11 ilde yaşayan yaklaşık 2,5 milyon vatandaşımız farklı illere göç etmek durumunda kaldı." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin en öncelikli meselesinin, deprem bölgesinin süratle yeniden ayağa kaldırılması olduğuna dikkati çeken Kurum, şöyle devam etti:

"Türkiye'deki her 5 çocuğumuzdan biri burada yaşıyor. Ülkemizde, çalışan her 100 kardeşimizden 13'ü ekmeğini burada kazanıyor. Bu bölge adeta bölgemizin ekonomimizin lokomotifi konumunda. Yani deprem bölgesi, böylesine kıymetli, böylesine değerlidir. Bu yüzden diyorum ki deprem bölgesinin geleceği Türkiye'nin geleceğidir, istikbalidir."

Bakan Kurum, deprem bölgesini ve Türkiye'yi olası afetlere karşı dirençli hale getireceklerini belirterek, "Ülkemizde tek bir sağlıksız yapı bırakmayacak Türkiye Yüzyılı'nı, Dirençli Toplum ve Dirençli Şehirlerin Yüzyılı yapmak için gayretlerimizi sürdüreceğiz. Bu kapsamda, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, dünyada eşi benzeri görülmemiş bir hızla "asrın inşasını" gerçekleştiriyoruz. Asrın inşası diyoruz çünkü gerçekten tarihte böyle bir inşa seferberliği yaşanmamış." dedi.

Kurum, 2024 sonu itibarıyla 11 ilde toplamda 201 bin 580 bağımsız bölümü, tüm sosyal donatılarıyla, parkları, bahçeleriyle birlikte afetzede vatandaşlarımıza teslim ettiklerini söyledi.

Deprem bölgesinde yer alan bazı illerde yeni uydu kentler inşa ettklerini belirten Kurum, şu bilgileri paylaştı:

"Adıyaman İndere'de 5 milyon metrekare alanda Türkiye'nin en büyük şantiye sahasını kurduk. Malatya İkizce bölgesinde iki etaptan oluşan projemizde yaklaşık 28 bin konutun inşasına devam ediyoruz. Yine Hatay'da Antakya, Gülderen mahallemizde 4 bin konutluk yeni bir kent kuruyoruz. Kahramanmaraş Azerbaycan Mahallesi'nde Türkiye'ye örnek bir kentsel tasarım projesini yürütüyoruz. Bu örnek projeyi bu yıl içerisinde tamamlayıp vatandaşlarımıza teslim edeceğiz."

Deprem dönüşümünün Türkiye için adeta yeni bir milli mücadele olduğunu vurgulayan Kurum şu ifadeleri kullandı:

"Attığımız her adım, güçlü ve büyük Türkiye idealimizin bir nişanesidir. Deprem bölgesine yönelik hükümetimiz bugüne kadar 2 trilyon lirayı aşan bir bütçeyle yatırım gerçekleştirdi. 2025'te bu felaketin etkilerini tamamen ortadan kaldırmak için 584 milyar liralık kaynağı ilgili kamu, kurum ve kuruluşlarımıza aktardık."

Bakan Kurum, ekonomi, sanayi, ticaret, tarım, altyapı ve sosyal projeler gibi birçok alanda bölgenin yeniden canlanmasını sağladıklarını belirterek, "Yerinde Dönüşüm projesiyle vatandaşlarımızın talepleri çerçevesinde 750 bin lira hibe ve 750 bin lira kredi ve 40 bin lira proje desteği veriyoruz. Bu kapsamda, 23 milyar lira kaynağı bölgemize aktardık. Hem şehirlerimizin fiziksel dokusunu hem de manevi ruhunu yeniden ayağa kaldıracak. Orada komşularıyla birlikte inşasını yapabileceği bir imkanı da milletimize sunmuş oluyoruz." dedi.

Deprem bölgesinde yaptıkları vizyon projelerle şehirlerin altyapısını unutmadıklarını vurgulayan Kurum, içme suyu, kanalizasyon, arıtma tesisi gibi birçok altyapıyı konutlarla birlikte inşa ettiklerini söyledi.

Kurum, toplam uzunluğu 11 bin kilometreyi aşan içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattını yenilediklerini belirterek, "Türkiye'nin toplam çevre uzunluğu kıyıları ile birlikte 11 bin kilometre. Bugün deprem bölgesinde, Türkiye'nin çevresini kapsayacak büyüklükte bir altyapı yatırımını da bu sayede gerçekleştirmiş oluyoruz. Bizler sadece altyapı ve konut inşa etmiyoruz. Tarihimizin izlerini, medeniyetimizin ruhunu ve ecdadımızdan aldığımız emaneti de yaşatmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Konutlar ve iş yerleri kadar önemsedikleri Malatya'da ecdat yadigarı Söğütlü Cami, Tarihi Bakırcılar Çarşısını, kent meydanını yeniden ayağa kaldırdıklarını anlatan Kurum, Hatay'da tarihi Meclis Binasının yıkıldığını onun da bitme aşamasına geldiğini söyledi.

Asi Nehri'nin her iki tarafında kentsel tasarım projesi çerçevesinde eserleri ayağa kaldıklarını ifade eden Bakan Kurum, Habibi-i Neccar ve Ulu Cami'yi, Antakya'nın tarihi caddelerini bu kapsamda inşa ettiklerini söyledi. Kurum, Kurtuluş Caddesi'ni ve Kapalı Çarşı'yı da aslına uygun bir şekilde inşa ettiklerini belirtti.

İskenderun Sahil Projesini de çok önemsediklerini belirten Kurum, "303 bin metrekarelik alanda bölgenin cazibe merkezi olacak. Burası deprem sonrasında 1,5 metre kadar çökmüştü. Ulaştırma Bakanlığımız tahkimatını gerçekleştirdi. Biz de Hatay'a, İskenderun'a, Defne'ye, Antakya'ya ve bölgeye hizmet edecek bir regrasyon yaşam projesini başlattık. İnşallah, bu yıl içerisinde bu projeyi de tamamlamak arzusu içerisindeyiz. Kahramanmaraş'ta, Toptancılar Sitesi'nin inşa faaliyetlerini yürütüyor, Demirciler Çarşısı'nı da aslına uygun bir şekilde inşa faaliyetlerini yürütüyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın Adıyaman'da anahtar teslim törenlerinin yapılacağını hatırlatan Kurum, "Hem yapmış olduğumuz projelerimizi milletimize aktaracağız. Burada deprem şehitlerimizi anacağımız, yaptığımız projelerimizi milletimize aktaracağımız ve onların mutluluklarına ortak olacağımız programı yarın düzenleyeceğiz." dedi.

Adıyaman'da İndere bölgesinde, merkezde, Örenli'de ve ilçelerde inşa faaliyetlerinin devam ettiğini aktaran Kurum, Adıyaman'da yeni bir meydan kazandırmak için de vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda yeni bir meydan projesini de Adıyaman'a kazandırdıklarını söyledi.

Bakan Kurum, Ulu Cami'nin restorasyon sürecinin de Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütüldüğünü anlattı.

6 Şubat depreminin acılarının hep birlikte yaşandığına dikkati çeken Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben de depremin ilk saatlerinde buradaydım. 11 ile gittim, birçok köye gidip bizzat yerinde nerede yapılması gerekiyor, vatandaşımızın bizden talebi nedir? Gerek enkaz kaldırma sürecinde gerek hasar tespit sürecinde burada milletimizle omuz omuza bu mücadeleyi vermiş biriyim. Şimdi de bir baba nasıl evladının doğumunu, çocukluğunu ve seyrederken heyecan duyar ya biz de bu projeleri tamamlarken burada inşa faaliyetleri yürütülürken milletimize anahtarları teslim edilirken, esnafımız iş yerlerini açarken bugün böyle inşa faaliyetlerinin yükseldiğini görünce biz de gerçekten büyük bir huzur ve mutluluk yaşıyoruz. Bu konutları teslim etmek bizim devlet olarak görevimizdir. Namusumuzdur, şerefimizdir."

23 yıldır en hızlı ve en doğru işleri nasıl yaptılarsa şimdi de var güçleri ile çalıştıklarını vurgulayan Bakan Kurum, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Vatandaşımızın istemediği hiçbir işe imza atmadık. Vatandaşımızın bizden ne istiyorsa orada olduk. Ona destek vermeye çalıştık. Bundan sonra da aynı anlayışla çalışacağız. Tam bir gönül rızası ve dualarla deprem bölgemizi ve ülkemizi inşallah çok daha güçlü yarınlara hep birlikte taşıyacağız. Depremzede kardeşlerimizin elini bir an olsun bırakmayacağız."

Bakan Kurum, Adıyaman'da düzenlenen "Asrın İnşası ve İhyasında İkinci Yıl" basın buluşmasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Muhalefetin deprem bölgesiyle ilgili eleştirilerine yönelik sorusu üzerine Kurum, göreve geldiğinden beri her hafta bölgede olduğunu belirtti. Kurum, burada fotoğraf çektirerek deprem bölgesindeki afetzedelerin derdine derman olunamayacağını söyledi. "Geleceksiniz, alın teri dökeceksiniz. Çalışacaksınız, algı değil iş yapacaksınız. Laf değil eser vereceksiniz. Burada ben hayretle karşılıyorum bu ifadeleri. Gelsinler 11 ilde yapılan binalara baksınlar." diyen Kurum, "Hatırlayın, deprem esnasında, sonrasında millete 'bedava konut yapacağız' sözü verdiler. Ne oldu? Bir ilde, bugün muhalefet partilerinin yönettiği bir belediye, bir tane konut yaptı mı? Bir konut yapıp vatandaşın yarasına merhem oldu mu? Olmadı, yine hamaset siyaseti. Kendi iç çekişmelerinden gündemi başka noktalara çekebilmek adına aynı siyasi anlayışı 25 yıldır CHP yapıyor." şeklinde konuştu. Kurum, eleştiride bulunanların kısa sürede 201 bin konutun maketini bile yapamayacağı değerlendirmesinde bulunarak, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e parti içi çekişmeleri bir kenara bırakmasını tavsiye etti. Bir gazetecinin, "Muhalefetin, 20 yıldır siz yönetiyorsunuz..." eleştirisi üzerine Kurum, hiçbir zaman hamaset ve algı siyaseti yapmadıklarını söyledi. Kurum 25 yıldır gece gündüz millet ne bekliyorsa onu yaptıklarını dile getirerek, "Okuluyla, sanayisiyle, altyapısıyla, konutuyla her türlü şehri kalkındıracak Gayri Safi Yurt içi Hasıla'yı artıracak adımları atıyoruz. Peki siz, 25 yıldır yönettiğiniz belediyelerde daha bir çamuru bile temizleyemediniz. Beni eleştirebilirsin ama aynaya bakın. Bir tane de siz yapın. Beni eleştir ama kendin de yap. Ya bu belediye başkanının asli sorumluluğu değil mi? Ama tek dertleri ikbal." değerlendirmesini yaptı. - "Depremzedeyi istismar etmek adına yapılanları görmeyen bir anlayışla karşı karşıyayız" Bakan Kurum, "Özgür Özel ile görüştünüz mü? Deprem bölgesine davet eder misiniz?" sorusuna ilişkin, iktidar muhalefet ayırt etmeden her yere gittiğini vurguladı. Özel'e, kendileriyle gezmesini ve bölgede yapılanları görmesini öneren Kurum, "Biten binaları görürler. Milletimizin mutluluğuna şahitlik ederler. Biz kendisinin bütün deprem bölgesindeki yerlere gidip ziyaret etmeye davet ediyoruz. Sizin aracılığınızla bunu yapmış olalım. Aslında kendi belediye başkanlarına da sorsalar bu cevabı alacaklar. Maalesef, siyasi bir malzeme yapmak, buradaki depremzedeyi istismar etmek adına yapılanları görmeyen bir anlayışla karşı karşıyayız. Bu vicdansızlık yani insafsızlık. Siyaseti gidin başka alanda yapın ama burada yapmayın." ifadelerini kullandı. - "Yapılması gereken ne iş varsa bir kenarından tutmaya çalışıyoruz" Kurum, olası İstanbul depremi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "hizmetlerimiz engelleniyor" açıklamasına yönelik soruyu şöyle yanıtladı: "600 bin acilen yıkılacak binadan söz ediyoruz. İstanbul'daki bir depremi, ne İstanbul ne de ülkemiz kaldıramaz. Bu, bir milli güvenlik meselesi diye boşu boşuna söylemiyoruz. Hep birlikte bu mücadeleyi vermek durumundayız. Bugün hiçbir belediye başkanı bana 'Ben bakanlığa gittim. Kentsel dönüşümle ilgili bir talepte bulundum ancak benim işim, projem engellendi' diyemez. Bırakın kentsel dönüşümü, diğer işleriyle ilgili de diyemezler. 5 sene 'engelleniyoruz' siyaseti yaptı. Milletimiz iyi bilsin, biz kimseyi engellemiyoruz. Çok net söylüyorum. Yapılması gereken ne iş varsa bir kenarından tutmaya çalışıyoruz. Özelde de geldiklerinde biz bu konuyu kendilerine de aktardık. İzmir Körfezi'ni de beraber temizleyelim. İstanbul'da da dönüşüm noktasında yapılması gereken ne varsa biz destek vermeye hazırız dedik, yine diyoruz. Ancak böyle bir dert yok, böyle bir heves yok. Bunu söylediğimizde hemen Sayın Ekrem İmamoğlu, '25 yıldır siz yönetiyorsunuz' diyor. Sen de 6 yıldır İstanbul'u yönetiyorsun. 25 yıldır yönettiğiniz belediyeler var. Bir tane doğru örnek gösterebilir misin? Türkiye'nin neresinde olursa olsun, bilhassa İstanbul'da dönüşüm noktasında Bakanlığımız her türlü desteği verecektir, vermeye devam edecektir." Ege Denizi'ndeki depremlerle ilgili bir soru üzerine açıklama yapan Kurum, bölgede 2011-2012 yıllarındaki gibi benzer bir yoğun sismik hareketliliğin yaşandığını söyledi. Bakan Kurum, AFAD'ın koordinasyonunda ve diğer kurum ile kuruluşlarla birlikte süreci yakından takip edildiğini ve gereken tedbirlerin alındığını vurguladı.