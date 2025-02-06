Hadi Özışık: Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak kazandırır

Hadi Özışık, tv100’de katıldığı programda Ekrem İmamoğlu hakkındaki davalarla ilgili değerlendirme yaparak, siyasi yasağın İmamoğlu’na kazandıracağını söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı sürecine de değinen Özışık, İmamoğlu’nun icraatlarının tartışmalı olduğunu ifade etti.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, tv100’de Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık programında Ekrem İmamoğlu hakkındaki davalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özışık, geçmişte Tayyip Erdoğan, Necmettin Erbakan ve birçok siyasetçiye yasak getirildiğini hatırlatarak, "Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak gelmesi ona kazandırır" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın görev sürecine de değinen Özışık, “Yaklaşık 6 yıldır belediye başkanlığı yapıyor ama bunu söylemek için bin şahit lazım” ifadelerini kullandı.