Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Salonu'nda, "Bir Oluruz 6 Şubat Depremleri Anma Programı"nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Asrın felaketi' ülkemiz için doğrudan 104 milyar dolar, dolaylı olarak da 150 milyar dolarlık ağır bir maliyete yol açtı".

Devleti, deprem turistleri çekip gittikten sonra, tam 2 yıldır buralarda gece gündüz demeden süren inşa ve ihya çalışmalarıyla gösterdik.

(Kahramanmaraş merkezli depremler) O günlerde siyasi menfaat devşirmek amacıyla 'devlet nerede?' diye soranlara, 'devlet halkının yanında' cevabını verdik."

"Yılbaşına kadar toplam 453 bin konut yapacağız"

Yılbaşına kadar toplam 453 bin konut yapacaklarını bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Evine girmeyen, iş yerine kavuşmayan tek bir vatandaşımızı dahi bırakmayacağız." dedi.

Erdoğan, "O gün yıkıntılarla dolan sokaklarımız bugün çocuklarımızın, gençlerimizin gülüşleri, ümit dolu çehreleriyle hamdolsun yeniden çiçekleniyor." diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Deprem bölgemizin tamamında toplam uzunluğu 11 bin kilometreyi aşan içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattını komple yeniliyoruz. şeklinde ifade etti.

"Deprem bölgesinde 524 okul ve 7 bin 500 dersliğin yapımını tamamladık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Derslik sayımız 132 bin 168'e ulaştı. Bugüne kadar 524 okul ve 7 bin 500 dersliğin yapımını tamamladık."

1241 yeni okul ve 19 bin 784 derslik yapacak, 3 bin 119 dersliği güçlendireceğiz. Derslik kapasitesini 6 Şubat'tan önceki kapasitenin üzerine çıkartacağız"

Hatay Havalimanı

Erdoğan, "(Hatay Havalimanı) 3 bin metre uzunluğundaki pistin yapım çalışmaları sürüyor, geniş gövdeli uçakların inebileceği yeni pisti Hatay'ımıza kazandırıyoruz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sağlık Bakanlığımız deprem bölgesinde 5 bin 588 yataklı 110 sağlık tesisini tamamladı, toplam 5 bin 750 yataklı 92 sağlık tesisinin inşası ise devam ediyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Depremden etkilenen 11 ilimizde 15 organize sanayi bölgesi ve 17 sanayi sitesi projesi için 14 milyar 755 milyon liralık kaynak sağladık" ifadelerini kullandı.

"2 yılda 11 ilde 30 milyar lira tarımsal destek ödemesi yaptık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"2 yılda 11 ilde 30 milyar lira tarımsal destek ödemesi yaptık, içme, tarımsal sulamada 20 milyar lira yatırımımız oldu, 46 milyar lira daha yatırım yapacağız" dedi.

Erdoğan, "Muhalefetin belediyelerde reklama ayırdıkları mesaiyi, kentsel dönüşüm ve depreme hazırlık çalışmalarına ayırarak çabalarımıza katkı vermesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Deprem bölgesi) Dünyada hemen hiçbir ülkenin altından kalkamayacağı, büyük bir inşa ve ihya hamlesine 2 yıl gibi kısa bir sürede imza attık" diye konuştu.