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"6 Şubat Ağıdı", dinleyenleri duygulandırdı: Bir olduk mu bin derdi bölüşürüz

Teması “Bir oluruz” başlığı olan 6 Şubat depremleri anma töreninde ‘6 Şubat Ağıdı’ da ilk kez dinletildi.

Tuba Kenan Kavallı’nın seslendirdiği ağıdın sözleri ise şöyle:

Yüce dağ başında/ Yanar bir ışık/ Durmaz azmimiz/ Olur bin umut/ Ah o memleket ki/ Her gören aşık/ Adına, ruhuna, namına/ Kavuşur ellerim/ Sen hep gül diye/ Sevgiyle ve yaşa diye/ Kavuşur ellerim/ Sen hep gül diye/ Sevgiyle yaşa diye/ Yüce dağ başında şimdi evim/ Yeniden başlar hikayem benim/ Doğar küllerinden memleketim/ Gururla umutla/ Kavuşur ellerim/ Sen hep gül diye/ Sevgiyle ve yaşa diye/ Bir olduk mu bin derdi bölüşürüz/ Ne dağlar ne yollar ayıramaz bizi bizden/ Al bayrağın altında kardeşçe buluşuruz/ El ele verip bir vücut oluruz/ Gönülden gönüle bir yol oluruz/ Omuz omuza yükleniriz yükleri/ Bölüşünce birbirimizle, kocaman bir aile oluruz/ 11 şehir için 81 il bir oluruz/ Kavuşur ellerim/ Sen hep gül diye/ Sevgiyle yaşa diye

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