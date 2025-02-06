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Deprem bölgesinde panik! Bakanlar koşarak uzaklaştı

AK Parti’li Hamza Dağ’ın deprem bölgesinde yaptığı konuşması sırasında rüzgar çıktı. O esnada Dağ’ın yanında bulunan bakanlar da panik oldu. Mehmet Fatih Kacır’ın alandan koşarak uzaklaştığı görüldü.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin yıl dönümü dolayısıyla Azerbaycan Mahallesi'nde düzenlenen anma programında konuştu. Hamza Dağ konuşurken yanında bakanlar da bulunuyordu.

Hamza Dağ’ın konuşması sırasında aniden çıkan rüzgar nedeniyle kısa süreli panik yaşandı. Orada bulunan diğer bakanların da tedirginlik yaşadığı anlar kameralara yansıdı.

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