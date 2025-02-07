Trabzon'da otomobil site bahçesine düştü anne ve oğlu yaralandı kaza anı kamerada
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde site bahçesine devrilen otomobildeki anne ile oğlu yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasınca görüntülendi.
T.Ş. (36) yönetimindeki 34 MAS 737 plakalı otomobil, Çukurçayır Mahallesi'nde seyir halindeyken kontrolden çıkarak bir sitenin bahçesine devrildi.
Sürücü kadın ile oğlu M.Ş'nin yaralandığı kaza nedeniyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anne ve oğlu M.Ş'nin, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ndeki tedavileri devam ederken, otomobilin kontrolden çıkarak bir sitenin bahçesine devrildiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Sitenin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, park etmeye çalışılan aracın kontrolden çıkarak yamaçtaki demir korkuluklara çarpıp sitenin bahçesine devrilmesi yer alıyor.