Şaban Sevinç'ten Bertolt Brecht şiiri

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP’nin kullandığı “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganına yönelik eleştirileri, siyasette tartışma yarattı. Erdoğan, sloganın marjinal sol örgütlere ait olduğunu savunurken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise bu sloganın Bertolt Brecht’in şiirinden alındığını belirterek yanıt verdi. Tartışmaların devam ettiği bir ortamda, gazeteci Şaban Sevinç, Ekol TV’de Brecht’in şiirini okudu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP’nin kullandığı “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganına yönelik eleştirileri, siyasette büyük bir tartışma başlattı. Erdoğan, sloganın marjinal sol örgütlere ait olduğunu savunarak, muhalefetin eser üretme ve hizmet verme gibi bir amacının olmadığını ifade etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise, sloganın Bertolt Brecht’in bir şiirinden alındığını belirterek, Erdoğan’a sert yanıt verdi.

Tartışmalar sürerken, gazeteci Şaban Sevinç, Ekol TV’de yayınlanan bir programda, siyasette sıkça gündeme gelen ve polemik yaratan Brecht’in şiirini okudu.