Bakan Murat Kurum: Asrın inşasına 7/24 tam gaz devam

Kahramanmaraş depremlerinin ardından yıkıma uğrayan 11 ilde asrın inşa seferberliği gece gündüz devam ediyor. Gündüz iş makineleri ve işçilerin hummalı çalışmalar yürüttüğü şantiye alanlarındaki hareketlilik havanın kararmasıyla hız kesmiyor. İşçiler gece de kule vinçlerinin aydınlattığı bölgede çalışmalarına devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından depremzede vatandaşların güvenli ve sağlam konutlarına bir an önce yerleşebilmesi için dünyanın en büyük şantiye alanını bölgeye kurdu. TOKİ koordinesinde Emlak Konut GYO ve Yapı işleri Genel Müdürlüğü ile konut ve iş yerlerinin inşası 7/24 mesai esasıyla vardiyalı olarak devam ediyor.

ŞANTİYE ALANININ IŞIKLARI GECE HEP AÇIK

Bakan Murat Kurum, Kahramanmaraş ve Hatay’daki şantiyelerde gece gündüz devam eden mesainin görüntülerini paylaştı. Bakan Kurum, “Bir depremzede kardeşimiz evine bir saat daha erken girebilsin diye tüm çabamız. 11 ilimizde 174 ayrı alanda, 182 bin mimar, mühendis, işçinin çalıştığı 3 bin 481 şantiyemizde ışıklar hiç sönmüyor. Asrın inşasına 7/24 tam gaz devam” ifadelerini kullandı.

“TEK AMACIMIZ VATANDAŞLARIMIZI EVLERİNE KAVUŞTURABİLMEK”

Azerbaycan Mahallesi’nde görevli TOKİ Harita Mühendisi Tufan Gümüş, bölgenin her yerinde çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini ifade etti: Çalışmalarımız güneşin batmasıyla da devam ediyor. Yaklaşık 1.400 işçi arkadaşımızla beraber gece gündüz demeden konutları yetiştirebilmek, vatandaşlarımızı yuvalarına oturtabilmek için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Tek amacımız vatandaşlarımızı hızlı bir şekilde evlerine kavuşturabilmek. Bazen şartlarımız zorlaşsa da 7/24 yaz kış demeden devam ediyoruz.

“TEK AMACIMIZ VATANDAŞLARIMIZI EVLERİNE KAVUŞTURABİLMEK”

Azerbaycan Mahallesi’nde görevli TOKİ Harita Mühendisi Tufan Gümüş, bölgenin her yerinde çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini ifade etti: Çalışmalarımız güneşin batmasıyla da devam ediyor. Yaklaşık 1.400 işçi arkadaşımızla beraber gece gündüz demeden konutları yetiştirebilmek, vatandaşlarımızı yuvalarına oturtabilmek için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Tek amacımız vatandaşlarımızı hızlı bir şekilde evlerine kavuşturabilmek. Bazen şartlarımız zorlaşsa da 7/24 yaz kış demeden devam ediyoruz.



TOKİ VE EMLAK KONUT ŞANTİYELERİ GECE DE IŞIL IŞIL

Görüntülerde Kahramanmaraş’taki Azerbaycan Mahallesi’nde 422 bin metrekare alanda bin 400 kişilik ekiple bin 213 konut, bin 318 dükkan ve 464 ofisin inşa edildiği TOKİ şantiyesi ile Hatay’daki Emlak Konut GYO şantiyesindeki çalışmalar yer aldı. Emlak Konut, Hatay genelinde 1 milyon 800 bin metrekare alanda 9 bini aşkın personelle 24 bin 590 konut, 4 bin 366 ticari alanını inşa ediyor.