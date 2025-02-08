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İstanbul'da aynasını kıran kuryeyi aracıyla ezdi

Pendik'te bir motokurye, trafikte tartıştığı sürücüye ait otomobilin aynasını kırdı. Duruma sinirlenen araç sürücüsü, otomobilini motokuryenin üzerine sürdü. Çarpmanın etkisiyle sürüklenerek otomobil ile park halindeki çekicinin arasında ezilen motokurye yaralandı.

İstanbul'un Pendik ilçesinde bir kurye tartışmış olduğu otomobil sürücünün aynasını kırdı, duruma sinirlenen otomobil sürücüsü ise kuryeyi aracıyla ezdi. Dehşet veren anlar böyle görüntülendi.

Feci olay, Pendik’te meydana geldi. İddiaya göre, araç sürücüsü Vedat K., motosiklet sürücüsü Fatih F. ile trafikte tartışma yaşadı.

Tartışmanın büyümesi üzerine motosiklet sürücüsü, otomobilin dikiz aynasını yumrukladı. Duruma sinirlenen otomobil sürücüsü, aracını Fatih F.'nin üzerine sürdü. Motosiklet sürücüsü, çarpmanın etkisiyle sürüklenerek park halindeki çekici ile otomobil arasında ezildi.

Çevredeki vatandaşların sürücüyü araçtan indirmek istemesi üzerine kaçmaya çalışan sürücü, trafikte bekleyen diğer araçlara çarptı.

Olay sonrası motosiklet sürücüsü yaralı olarak Pendik Marmara Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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