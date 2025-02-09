Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a tehcir tepkisi: Konuşmaya değer değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze ile ilgili ABD'nin gündeme getirdiği önerileri "abesle iştigal" olarak nitelendirerek, bu önerilerin dikkate ve konuşulmaya değer hiçbir yanı olmadığını belirtti. Filistin'in Filistinlilere ait olduğunu vurgulayan Erdoğan, İsrail'in saldırılarına rağmen Gazze halkının topraklarına sahip çıkmaya devam edeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Asya-Pasifik turu öncesi havalimanında açıklamalarda bulundu. Gazze'yi devralacaklarını söyleyen ABD Başkanı Trump'a tepki gösteren Erdoğan, "Bizim açımızdan dikkate ve konuşulmaya değer hiçbir yanı yoktur" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Endonezya ile 2022 yılında tesis ettiğimiz Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısına Sayın Cumhurbaşkanıyla başkanlık edeceğiz. Kendisini en son geçtiğimiz Temmuz ayında ülkemizde ağırlamış akabinde çeşitli toplantılarda bir araya gelmiştik. Turumuzun son durağı olan Pakistan'ı Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6. Toplantısı vesilesiyle Şubat 2020'de ziyaret etmiştim. Bu ziyaretim sırasında Başbakan Şahbaz Şerif ile Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 7. toplantısına başkanlık edeceğiz. Ziyaretim vesilesiyle Cumhurbaşkanı Ali Zerdani ile de bir araya geleceğiz. Bu görüşmememizde ikili münasebetlerimizi yanı sıra bölgesel konuları da ele alacağız. Bu ziyaretimizde dostluğumuzu kardeşliğimizi bir adım öteye götüreceğiz. Birçok anlaşma imzalayacağız. Ziyaret ettiğimiz ülkelerde özel sektör temsilcilerini bir araya getirecek iş formu etkinliklerine de katılacağız. Malumunuz 2019 yılında yeniden Asya girişimini başlatmış Asya ile işbirliğimizi güçlendirme irademizi fiiliyata dökmüştük. Bunun bir parçası olarak da görülmesi gereken bu ziyaretimizin Pakistan, Malezya ve Endonezya ile kardeşlik temeli üzerine bina ettiğimiz ilişkilere ivme kazandırmasını temenni ediyorum.

TRUMP'A TEHCİR TEPKİSİ: KONUŞMAYA DEĞER DEĞİL

15 aydır ağır abluka altında olan Gazze'ye yardımlar ulaşmaya başladı. İsrail yönetimin kafasında ateşkesi kalıcı kılmak yerine daha sinsi planların olduğunu görüyoruz. Şunu açıkça söylemek isterim, siyonist lobinin baskısıyla yeni ABD yönetimi Gazze ile ilgili gündeme getirdiği önerilerin bizim açımızdan dikkate ve konuşulmaya değer hiçbir yanı yoktur. Bunlar abesle iştigaldir. Havanda su dövme çabalarıdır. Gazellileri binlerce yıllık ebedi vatanlarından çıkarmaya kimsenin gücü yetmez. Filistin, Filistinlilerindir. İsrail'in her türlü saldırılarına rağmen topraklarını terk etmeyen Gazze halkı, Gazze'ye sahip çıkmaya devam edecektir. Malezya'da yapacağımız konuşmada, Gazze'de yapılması gerekenleri paylaşacağız.

ÖZGÜR ÖZEL'E FİLİSTİN YANITI: DURUŞUMUZU SORGULAMAK SİZİN NE HADDİNİZE

Ana muhalefete bir çift sözüm var. Genel başkanıyla belediye başkanıyla görüyoruz. Birileri bizim Filistin hassasiyetimizi sorgulamaya cüret ediyor. Filistin davasında şahsımızın ve hükümetinizin duruşunu sorgulamak sizin ne haddinize. Daha düne kadar Hamas'a terör örgütü yaftası vuran siz değil misiniz? Siz önce Filistin direnişine attığınız iftiralardan dolayı çıkın ve özür dileyin de ondan sonra konuşun. İnsanda biraz utanma olur arlanma olur. Bizim Filistin davası için neler yaptığımızı bu uğurda neleri göze aldığımızı başta Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere tüm dünya gayet iyi biliyor.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Barış umudumuzu kaybetmedik. Kaybetmek de istemiyoruz. Ama son dönemlerde Zelenski'nin görüşmeye hazır olduğunu duyuyoruz. Trump ve Putin'in verdiği mesajları olumlu karşılıyoruz. Üzerimize düşen ne varsa Türkiye olarak yapmaya hazırız. Yeter ki bir araya gelsinler. Onun için umudumuzu kaybetmedik, kaybetmiyoruz.

SURİYE'DE TERÖR ÖRGÜTLERİNE YER YOK

Suriye'nin Cumhurbaşkanı Şara'nın basiretli liderliği altında inşallah en kısa sürede istikara kavuşacağına inanıyoruz. Ülkenin farklı yerlerinde kazılan toplu mezarlar bulundukça Esed rejiminin ve şebbihalarının kanlı yüzü ortaya çıkıyor.

Suriye'de terör örgütlerine yer yoktur. Şu anda Sayın Şara'nın orada verdiği mücadele terör örgütlerine yönelik bir mücadeledir. Suriye'de kalıcı istikrarı sağlamak için oluşturulan özellikle Suriye ordusu dışında silahlı gruplar olmamalıdır.