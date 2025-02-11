Ege Denizi'ndeki depremler sonrası AFAD'dan tsunami açıklaması

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, Bodrum'daki sismik hareketlilikle ilgili açıklamalarda bulunarak son günlerde bölgede yaklaşık 2 bin depremin kaydedildiğini belirtti. Tatar, olası bir tsunaminin kıyılara ulaşmasının yaklaşık bir saat süreceğini ve yıkıcı etki yaratmayacağını söyledi. Vatandaşlara resmi kaynaklar dışındaki bilgilere itibar etmemeleri konusunda uyarıda bulundu.

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, Muğla’nın Bodrum ilçesinde incelemelerde bulundu.

Turgutreis sahilinde yaptıkları inceleme ve değerlendirmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Tatar, 10-15 günden bu yana bölgede ciddi sismik hareketlilik olduğunu anımsattı.

OLASI TSUNAMİ YIKICI ETKİ YARATIR MI?

Bugün itibarıyla sismik aktivitenin yaklaşık 2 bine ulaştığını ifade eden Tatar, "Bunların içerisinde 5 ve üzeri büyüklükte 5 deprem var. Bu depremlerin bir bölümünü değişik bölge kıyılarda hissedildi. 'Bu depremlerin ardından bir volkanik patlama olur mu? Veya ikincisi de özellikle bunların sonucunda oluşabilecek bir tsunami etkisi ne olur? sorularının tartışılıyor. Olası bir tsunami olması durumunda en erken kıyılarımıza ulaşacağı süre bir saat ve bir saatten daha erken. Kıyılarımıza ulaşmıyor ve bu kıyılarımızda herhangi yıkıcı etki yapmayacağı konusunu net olarak söyleyebiliyoruz." şeklinde konuştu.

AFAD olarak bütün vatandaşları bilgilendirmeye çalıştıklarını belirten Tatar, vatandaşların bu konuda panik yapmasına gerek olmadığını vurguladı.

Devletin bütün organlarının bu konuda gerekli hazırlıkları, çalışmaları yaptığını dile getiren Tatar, şöyle devam etti:

"Bir yandan vatandaşımızın doğru bilgilendirilmesi, sağlıklı bilgiye, veriye ulaşması son derece önemli. Bu konuda da kendilerinden ricamız özellikle sosyal medyada oluşabilecek dezenformasyon içerikli haberlere itibar etmemeleri. Özellikle resmi kanallardan yapılacak olan açıklamaları dikkate almaları büyük önem taşıyor. Hazırlıkları yerinde görüp inceliyoruz. Bugün Muğla'da yaptığımız koordinasyon toplantısını yarın Aydın'da diğer gün de İzmir'de gerçekleştireceğiz."