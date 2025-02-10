Afyonkarahisar’da fabrikada yangın!

Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir orman ürünleri fabrikasında çıkan yangına 26 itfaiye aracı, 4 arazöz ve 4 tomo ile müdahale ediliyor. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, ekipler söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Afyonkarahisar'da bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesinde bir orman ürünleri fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına, 26 itfaiye, orman işletmeye ait 4 arazöz, 4 tomo ile müdahale ediliyor.