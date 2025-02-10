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Eskişehir’de motosikletli kurye çocuğa çarptı

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde motosikletli kurye, koşarak yola çıkan bir çocuğa çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, yaralanan çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde motosikletli kuryenin koşarak yola çıkan çocuğa çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Eskibağlar Mahallesi Kumlubel Sokak'ta seyreden K.T. yönetimindeki 26 AFY 824 plakalı motosiklet, koşarak yola çıkan M.O.E. isimli çocuğa çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan çocuk, sağlık ekibi tarafından ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaza, bölgedeki bir iş yerine ait güvenlik kamerasınca görüntülendi. Kayıtlarda, M.O.E'nin koşarak yoldan karşıya geçmeye çalıştığı, motosikletli kuryenin çocuğa çarptığı yer alıyor. Ayrıca çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ile çocuğun yere düştüğü, kazanın ardından sokakta bulunanların yardıma geldiği görülüyor.

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