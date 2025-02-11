Fuat Uğur'dan bomba iddia: İmamoğlu toplantıyı terk etti
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ile Ankara'da bir araya geldi. tv100 yazarı Fuat Uğur, İmamoğlu’nun toplantıyı terk edip daha sonra geri döndüğünü iddia etti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, cumhurbaşkanlığı adaylığında ismi geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla dün akşam Ankara'da bir araya gelmişti.
“TOPLANTIYI TERK ETMİŞ”
tv100’de yayımlanan Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık programına konuk olan tv100.com Yazarı Fuat Uğur görüşmeye dair bomba bir kulis bilgisi verdi. Uğur “Ekrem İmamoğlu toplantıyı terk etmiş sonra geri gelmiş” dedi.