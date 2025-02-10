Adana'da iş yerine silahlı saldırı: 3 ölü
Adana’nın Seyhan ilçesinde bir medikal firmasına düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan saldırgan T.A., polis tarafından kısa sürede yakalanırken, saldırıda kullanılan iki tabanca ele geçirildi.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi.
Yenibaraj Mahallesi Hacı Ömer Sabancı Caddesi'ndeki medikal firmasına giden 4 kişiden T.A. (20), iki tabancayla ateş açtı.
Saldırının ardından zanlı ve beraberindekiler olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, kurşunların isabet ettiği Özgür Ozan Ekinci (43), Fuat Kalaycık (64) ve Oğuzhan Sönmezler'in (29) hayatını kaybettiğini belirledi.
Valilikten açıklama
Adana Valiliğinden yapılan açıklamada güvenlik güçlerinin olay yerine hızla ulaştığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen T.A. kısa sürede yakalanmış olup konuyla ilgili adli tahkikata başlanmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz."
Öte yandan polis ekiplerince Sarıçam ilçesinde yakalanan T.A'nın aracında, saldırıda kullanıldığı değerlendirilen 2 tabanca bulunduğu öğrenildi.