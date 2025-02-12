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Süpermarkette bir kadının arka cebindeki telefon patladı o anlar güvenlik kamerasında

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Brezilya'nın Goias kentindeki bir süpermarkette bir kadın, arka cebindeki telefonunun patlaması sonucu yaralanarak ve hastaneye kaldırıldı.

Brezilya basınında yer alan habere göre, 8 Ocak’ta meydana gelen olay güvenlik kameralarına da yansıdı.

Görüntülerde, kadının eşiyle birlikte süpermarkette yürüdükleri sırada arka cebindeki telefonun aniden patlayarak alev aldığı görüldü.

Bir tıp merkezine kaldırılan kadının birinci ve ikinci derece yanıklar nedeniyle tedavi altına alındığı bildirildi.

Telefon 1 yıl önce satın alınmış

Yaralı kadının eşi, basına yaptığı açıklamada telefonu bir yıl önce satın aldıklarını ve olayı adli makamlara taşıyacaklarını belirtti.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, telefonun patladıktan sonra büyük bir aleve dönüştüğü, kadının panikle koştuğu ve eşinin yangını söndürmek için mücadele ettiği anlar yer alıyor.

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