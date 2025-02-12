İlber Ortaylı’dan Trump'a sert sözler: 'Geri zekalı bir arkadaş'

Prof. Dr. İlber Ortaylı, ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘Gazze’ politikalarını eleştirerek “Trump da bir geri zekâlı arkadaş” dedi.

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Candaş Tolga Işık’ın programına konuk oldu. Programda, ABD Başkanı Donald Trump’ın Filistinlileri yerinden edecek 'Gazze planı' gündeme geldi.

Ortaylı bunun üzerine şunları söyledi:

“Trump da bir gerizekâlı arkadaş, kusura bakmasın. Onlar tüccar, emlakçı bir aile. Babasından görmüş bunu. Her Amerikan ailesinin bebesi gibi yeterince şımarık. Şımarık bir hayat geçirmiş. Ama disiplini de var.”

Trump'ın Gazze planı

Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını ve oradaki patlamamış bombalar ile diğer silahların sökülmesinden ve yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağını söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen yerle bir olmuş devasa bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

Trump, "ABD, Gazze Şeridi'ni devralacak ve orada bir iş yapacağız. Oraya sahip olacağız ve sahadaki tüm tehlikeli patlamamış bombaların ve diğer silahların sökülmesinden, yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağız." ifadesini kullanmıştı.