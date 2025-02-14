Ekrem İmamoğlu parodisi görenleri kırdı geçirdi! Hadi Özışık ve Gaffar Yakınca böyle 'oyyy' çekti!

Ekrem İmamoğlu’nun konuşma tarzını taklit eden bir vatandaşın parodisi sosyal medyada ilgi gördü. Flash Haber TV’de yayınlanan programda, gazeteci Gaffar Yakınca ve Hadi Özışık, söz konusu taklidi izleyerek esprili yorumlarda bulundu.

Ekrem İmamoğlu’nun konuşma tarzı birçok kişi için taklit edilirken, bir vatandaşın parodisi, son günlerde oldukça gündem oldu.

Flash Haber TV ekranlarında Flaş Gündem isimli programda gazeteci Gaffar Yakınca ile İmamoğlu taklidini izleyen İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkadı Hadi Özışık, vatandaşın taklidini 'oyy oyy!' şeklinde esprili şekilde karşıladı.