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Beyoğlu'nda istinat duvarı çöktü, iki bina boşaltıldı

Beyoğlu'nda iki binanın önündeki istinat duvarı yağış nedeniyle çöktü. Polis, itfaiye ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edilirken, apartman sakinleri tedbir amacıyla tahliye edildi. Elektrik, su ve doğal gaz kesilen binalar mühürlenerek hasar tespit çalışması başlatıldı.

Beyoğlu'nda iki bina, önlerindeki istinat duvarının çökmesi üzerine tedbir amacıyla boşaltıldı.

Örnektepe Mahallesi Haliç Sokak'ta 4'er katlı, toplam 12 dairenin bulunduğu iki binanın önündeki istinat duvarı yağışın da etkisiyle yıkıldı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, AFAD, İSKİ ve doğal gaz ekipleri gönderildi.

Her iki binada elektrik, su ve doğal gaz kesilirken, apartman sakinleri tedbir amacıyla tahliye edildi. Binalarda oturanların belediye tarafından otellere yerleştirileceği öğrenildi.

Mühürlenen iki binada hasar tespit çalışması başlatıldı.

Beyoğlu Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy ile Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney de bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

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