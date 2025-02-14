Trump'tan basın mensubuna aşağılayıcı yorum: Söylediklerinden hiçbir şey anlamıyorum

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Trump, Hintli bir basın mensubunun aksanını beğenmediğini belirterek, "Söylediklerinden hiçbir şey anlamıyorum" ifadelerini kullandı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da görüştükten sonra ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Hintli basın mensubunun sorusunun ardından Trump'tan aşağılayıcı bir çıkış geldi.

Muhabirin aksanını beğenmediğini belirten Trump, "Söylediklerinden hiçbir şey anlamıyorum" sözlerini sarf etti.

İLK DEĞİL

Geçtiğimiz hafta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği basın toplantısında konuşan Trump, Afgan muhabirin aksanını gerekçe göstererek tepki toplamıştı.

ABD Başkanı Afganistan'dan gelen kadın muhabire şu ifadeleri kullanmıştı:

"Çok güzel bir ses ve çok güzel bir aksan. Tek sorun, söylediklerinizin hiçbirini anlayamıyorum. Ama, ama sadece şunu söylüyorum: İyi şanslar, barış içinde yaşayın"